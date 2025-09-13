'Una nueva vida', avance del capítulo del domingo 14 de septiembre: La trampa de Ferit a Seyran

Como cada semana, Antena 3 emitirá un nuevo episodio de la segunda temporada de la serie turca 'Una nueva vida' este próximo domingo 7 de septiembre a partir de las 22:00 horas.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado ya a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia sigue ofreciendo la segunda temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la producción otomana.

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Seyran daba una entrevista en televisión contando todo lo que ha sufrido por culpa de Ferit y la familia Korhan. También hablaba acerca de los malos tratos recibidos por su padre.

Ferit estaba muy furioso con Seyran, al igual que toda su familia. Suna tampoco comprendía que su hermana haya actuado así y le recriminaba que buscaba dinero y fama.

Por su lado, Halis exigía a su nieto que solucionara la crítica situación en la que se encuentran por culpa de su mujer o le echará de la mansión para siempre.

¿Pero qué va a pasar este domingo en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del décimo sexto episodio de la segunda temporada de la serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 53 (2x17) de 'Una nueva vida'

Ferit y Seyran en 'Una nueva vida'

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Ferit tiende una trampa a Seyran para dejarla en mal lugar delante de la prensa, pero ella se muestra fuerte ante él y asegura que seguirá adelante.

Gülgün se siente avergonzada con su hijo. Cree que no tiene dignidad y le echa de casa por lo mal que ha tratado a Seyran. Ferit quiere que su abuelo se sienta orgulloso de él y trabajar en su empresa.

Pelin sigue insistiendo en que quiere formar una familia y casarse con Ferit. Nükhet finalmente se casa y Kaya rompe a llorar. Está muy afectado y dice que no puede más.

Sefika confiesa a Gülgün y Seyran que Latif es quién realmente ha hecho los diseños de la gran marca Halis Korhan.