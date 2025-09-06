'Una nueva vida', avance capítulo del domingo 7 de septiembre: el ultimátum a Ferit y su vuelco con Seyran

Como cada semana, Antena 3 emitirá un nuevo episodio de la segunda temporada de la serie turca 'Una nueva vida' este próximo domingo 7 de septiembre a partir de las 22:00 horas.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado ya a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia sigue ofreciendo la segunda temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la producción otomana.

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Kazim raptaba a Seyran acompañado de un grupo de hombres y la llevaban a una casa en mitad del campo. Al llegar, Kazim intentaba convencer a su hija para que ofrezca una entrevista en televisión hablando de la familia Korhan.

Ferit se desesperaba al saber que Kazim se ha llevado a Seyran y acudía a rescatarla junto a Suna. Ambos salían de la mansión a escondidas y conseguían liberarla.

Orhan temía que Halis revisara las cuentas de la empresa y se librara de él, así que pedía a Ifakat que se hagan tutores de Halis para quitarle todos sus poderes.

Ferit llevaba a Seyran a una de sus casas e intenta rebajar la tensión entre ambos, pero Seyran no aguantaba más mentiras ni sufrimiento. Los dos acababan discutiendo y reprochándose cosas muy duras, hasta que Ferit se marchaba dejándola sola. Esta situación hacía que Seyran estallara y tomara una decisión que no dejará indiferente a nadie, sobre todo a los Korhan.

¿Pero qué va a pasar este domingo en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del décimo sexto episodio de la segunda temporada de la serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 52 (2x16) de 'Una nueva vida'

Seyran en 'Una nueva vida'

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Seyran da una entrevista en televisión contando todo lo que ha sufrido por culpa de Ferit y la familia Korhan. También habla acerca de los malos tratos recibidos por su padre.

Ferit está muy furioso con Seyran, al igual que toda su familia. Suna tampoco comprende que su hermana haya actuado así y le recrimina que buscaba dinero y fama.

Halis exige a su nieto que solucione la crítica situación en la que se encuentran por culpa de su mujer o le echará de la mansión para siempre.