Avance de 'Renacer', capítulos del lunes 22 y martes 23 de septiembre: Bahar, amenazada de muerte y una detención

Antena 3 sigue manteniendo su doble apuesta por las series turcas en la noche del lunes y martes y ofrecerá la próxima semana dos nuevos episodios de 'Renacer', la serie protagonizada por Demet Evgar, Buğra Gülsoy y Mehmet Yılmaz Ak, entre otros.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado al final de su segunda temporada en Turquía ya se ha estrenado la tercera temporada. Mientras que en nuestro país queda 'Renacer' para rato pues la cadena de Atresmedia ha superado la mitad de la segunda temporada pero aún le quedan episodios suficientes para llegar hasta finales de octubre o principios de noviembre.

En el último capítulo de 'Renacer', Timur seguía convencido de que puede recuperar a Bahar y está dispuesto a luchar por ella.

Evren estaba muy enfadado y decepcionado con Bahar después de que le dejara tirado en su boda, por lo que decidía aceptar la oferta que le hicieron para irse lejos e intentar pasar página.

Rengin enseñaba a Bahar y Çagla las marcas que tiene en el cuello por culpa de Tugra. Pensaba que hay algo raro en el hospital y que está blanqueando dinero. Las tres llevaban a cabo un plan para mostrar la verdadera cara de Tugra, pero nada sale como esperan y unos hombres se las llevaban.

¿Pero qué va a pasar durante la próxima semana en 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis de los próximos capítulos del lunes 22 y martes 23 de septiembre en Antena 3:

Avance de 'Renacer', capítulo del lunes 22 de septiembre

Bahar, Rengin y Çagla, secuestradas en 'Renacer'

En el próximo capítulo de 'Renacer', Bahar, Rengin y Çagla están retenidas por los hombres de Tugra. Están desesperadas y prometen no decir nada de lo sucedido si las dejan escapar, pero ellos las amenazan de muerte.

Bahar manda su ubicación a Evren durante el secuestro, pero él no tiene batería. Aun así, cuando ve el mensaje no hace caso, pensando que no se trata de algo importante.

Finalmente, Evren y Tolga se dan cuenta de que algo raro está pasando porque no las consiguen localizar y comienzan a buscarlas.

Avance de 'Renacer', capítulo del martes 23 de septiembre

Evren se desespera al pensar que si hubiera hecho caso a la ubicación de Bahar la podría haber salvado, mientras que Tolga y Aziz buscan la manera de encontrarlas.

Efsun dice a Seren que tiene que irse un tiempo al extranjero por una oferta de trabajo, ya que quiere ocultar que está enferma.

Bahar tiene que tratar a uno de los secuestradores e intenta hacer señales de auxilio en la farmacia cuando van a por medicamentos.

Bahar, Çagla y Rengin siguen un plan para sedar a los secuestradores y consiguen escapar. La policía les acaba deteniendo junto a Tugra.