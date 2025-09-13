Avance de 'Renacer', capítulos del lunes 15 y martes 16 de septiembre: Tres secuestros y una enfermedad mortal

Antena 3 sigue manteniendo su doble apuesta por las series turcas en la noche del lunes y martes y ofrecerá la próxima semana dos nuevos episodios de 'Renacer', la serie protagonizada por Demet Evgar, Buğra Gülsoy y Mehmet Yılmaz Ak, entre otros.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado al final de su segunda temporada en Turquía ya se ha estrenado la tercera temporada. Mientras que en nuestro país queda 'Renacer' para rato pues la cadena de Atresmedia ha superado la mitad de la segunda temporada pero aún le quedan unos siete episodios por ver la luz, por lo que Antena 3 tendría garantizada su emisión hasta finales de octubre o primeros de noviembre.

En el último capítulo de 'Renacer', Evren estaba muy frustrado al descubrir que él y Bahar no pueden tener al bebé.

Por su parte, Timur era retirado del cargo de médico jefe por haberlo obtenido de forma ilícita. Evren aceptó una propuesta para mudarse a Estados Unidos de forma impulsiva, pero quiere rechazarla para construir una vida con Bahar.

Bahar decía que no quiere casarse delante de todos los invitados el día de la ceremonia y salía corriendo. Estaba muy agobiada y sufría un ataque de ansiedad porque cree que ella y Evren tienen prioridades distintas y tiene miedo de acabar sufriendo.

Timur se desmayaba y es ingresado en la UCI. Aziz y Umay culpaban a su madre de lo sucedido.

¿Pero qué va a pasar durante la próxima semana en 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis de los próximos capítulos del lunes 15 y martes 16 de septiembre en Antena 3:

Avance de 'Renacer', capítulo del lunes 15 de septiembre

Timur se recupera tras el infarto que ha sufrido y se alegra al saber que Bahar no se ha casado. Piensa que lo ha hecho porque le sigue queriendo y confía en que haya una reconciliación.

Çagla se entera de que Tugra es un maltratador e intenta hablar con Rengin y advertirla, pero esta cree que solo quiere fastidiarla ahora que acaba de conseguir el puesto de médico jefe.

Tugra obliga a Rengin a firmar unos papeles del hospital a la fuerza. Rengin se queda asustada al ver la agresividad que ha mostrado y no para de pensar en las cosas que le contó Çagla. Además, desconfía de las intenciones de Tugra y comienza a investigarle por su cuenta.

Efsun recibe una terrible noticia: está muy enferma y le queda poco tiempo de vida. Por desgracia, solo existen terapias experimentales como tratamiento.

Avance de 'Renacer', capítulo del martes 16 de septiembre

Timur sigue convencido de que puede recuperar a Bahar y está dispuesto a luchar por ella.

Evren está muy enfadado y decepcionado con Bahar después de que le dejara tirado en su boda, por lo que decide aceptar la oferta que le hicieron para irse lejos e intentar pasar página.

Rengin enseña a Bahar y Çagla las marcas que tiene en el cuello por culpa de Tugra. Piensa que hay algo raro en el hospital y que está blanqueando dinero. Las tres llevan a cabo un plan para mostrar la verdadera cara de Tugra, pero nada sale como esperan y unos hombres se las llevan.