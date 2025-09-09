Avance de 'Renacer', próximo capítulo martes 9 de septiembre: la fuga de Bahar y un desmayo

Antena 3 sigue manteniendo su doble apuesta por las series turcas en la noche del lunes y martes y ofrecerá la próxima semana dos nuevos episodios de 'Renacer', la serie protagonizada por Demet Evgar, Buğra Gülsoy y Mehmet Yılmaz Ak, entre otros.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado al final de su segunda temporada en Turquía y está a la espera de saberse si tendrá tercera temporada; en nuestro país queda 'Renacer' para rato pues la cadena de Atresmedia ha superado la mitad de la segunda temporada pero aún le quedan unos ocho episodios por ver la luz, por lo que Antena 3 tendría garantizada su emisión hasta finales de octubre o primeros de noviembre.

En el último capítulo de 'Renacer', Aziz estaba decepcionado con su madre porque se ha sentido apartado con el compromiso entre ella y Evren. Además, le costaba asimilar que su madre se vaya a casar con otro hombre.

Timur estaba muy deprimido tras enterarse de que Bahar está embarazada y le confesaba la noticia a Efsun, quien se quedaba muy sorprendida.

Los seres queridos de Evren y Bahar celebraban con ellos su pedida de mano, pero la situación es algo tensa y la llegada de Efsun terminaba de estropearlo todo.

Por último, Bahar y Evren recibían la peor noticia posible acerca de su embarazo.

¿Pero qué va a pasar durante la próxima semana en 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis del nuevo episodio del martes 9 de septiembre:

Avance de 'Renacer', capítulo del martes 9 de septiembre

En el próximo capítulo de 'Renacer', Evren está muy frustrado al descubrir que él y Bahar no pueden tener al bebé.

Por su parte, Timur es retirado del cargo de médico jefe por haberlo obtenido de forma ilícita.

Evren aceptó una propuesta para mudarse a Estados Unidos de forma impulsiva, pero quiere rechazarla para construir una vida con Bahar.

Bahar dice que no quiere casarse delante de todos los invitados el día de la ceremonia y sale corriendo. Está muy agobiada y sufre un ataque de ansiedad porque cree que ella y Evren tienen prioridades distintas y tiene miedo de acabar sufriendo.

Timur se desmaya y es ingresado en la UCI. Aziz y Umay culpan a su madre de lo sucedido.