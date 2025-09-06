Avance de 'Renacer', próximo capítulo lunes 8 de septiembre: la peor noticia posible para Bahar y Evren

Antena 3 sigue manteniendo su doble apuesta por las series turcas en la noche del lunes y martes y ofrecerá la próxima semana dos nuevos episodios de 'Renacer', la serie protagonizada por Demet Evgar, Buğra Gülsoy y Mehmet Yılmaz Ak, entre otros.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado al final de su segunda temporada en Turquía y está a la espera de saberse si tendrá tercera temporada; en nuestro país queda 'Renacer' para rato pues la cadena de Atresmedia ha superado la mitad de la segunda temporada pero aún le quedan unos ocho episodios por ver la luz, por lo que Antena 3 tendría garantizada su emisión hasta finales de octubre o primeros de noviembre.

En el último capítulo de 'Renacer', Bahar se sinceraba con Evren y le confesaba que de verdad le quiere. Además, esta le pedía matrimonio para demostrarle que no tiene dudas. Ambos se fundían en un beso para celebrar su amor.

Asimismo, Evren confesaba que Timur le arrebató el puesto de médico jefe por un chantaje. Decidía contarlo ahora porque Timur ha intentado meter en problemas a su hermano Cem.

Bahar descubría que está embarazada y se lo confesaba a su amiga Çagla. Ambas se quedaban en shock. Por su parte, Evren se emocionaba muchísimo al descubrir que va a ser padre, pero Bahar siente que no es el momento, ya que no puede renunciar a su vida otra vez.

¿Pero qué va a pasar durante la próxima semana en 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis del nuevo episodio del lunes 8 de septiembre:

Avance de 'Renacer', capítulo del lunes 8 de septiembre

Aziz está decepcionado con su madre porque se ha sentido apartado con el compromiso entre ella y Evren. Además, le cuesta asimilar que su madre se vaya a casar con otro hombre.

Timur está muy deprimido tras enterarse de que Bahar está embarazada y le confiesa la noticia a Efsun, quien se queda muy sorprendida.

Los seres queridos de Evren y Bahar celebran con ellos su pedida de mano, pero la situación es algo tensa y la llegada de Efsun termina de estropearlo todo.

Por último, Bahar y Evren reciben la peor noticia posible acerca de su embarazo.