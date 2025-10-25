'Una nueva vida', avance capítulo del domingo 26 de octubre: Una muerte y el vuelco de Ferit y Seyran

Como cada semana, Antena 3 emitirá un nuevo episodio de la segunda temporada de la serie turca 'Una nueva vida' este próximo domingo 21 de septiembre a partir de las 22:00 horas.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado ya a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia sigue ofreciendo la segunda temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la producción otomana.

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Pelin y su bebé se encontraban entre la vida y la muerte. Los médicos advertían a sus familiares de la gravedad de la situación. Ferit estaba muy preocupado por ambos y Seyran le apoyaba en estos momentos tan difíciles.

Orhan estaba sufriendo en la cárcel porque alguien planea acabar con él. Halis finalmente decidía sacarle, pero ya es demasiado tarde, ya que le habían acusado de apuñalamiento, a pesar de que él no ha hecho nada.

Halis ordenaba hacer una prueba de paternidad y los resultados mostraban que el verdadero padre era Serter. Por desgracia, no podían hacer nada por salvar la vida del bebé. Pelin estaba muy grave y pedía ver a Ferit para despedirse.

¿Pero qué va a pasar este domingo en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del vigésimo tercer episodio de la segunda temporada de la serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 59 (2x23) de 'Una nueva vida'

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Pelin consigue sobrevivir, pero tras enterarse de que ha perdido a su bebé y que era de Serter, se queda completamente hundida y sin ganas de vivir.

Seyran sigue viendo a Ferit y piensa que su padre la va a volver a encerrar como castigo, pero se queda muy sorprendida y emocionada al ver que Kazim está intentando cambiar y le ha montado una habitación muy especial para que pueda pintar.

Ferit va a lanzar su propia marca y está muy contento, pero confiesa a Seyran que quiere compartir esa felicidad con ella y que no se imagina una vida sin estar juntos.