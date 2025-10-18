'Una nueva vida', avance capítulo del domingo 19 de octubre: Una muerte dramática y una venganza

Como cada semana, Antena 3 emitirá un nuevo episodio de la segunda temporada de la serie turca 'Una nueva vida' este próximo domingo 21 de septiembre a partir de las 22:00 horas.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado ya a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia sigue ofreciendo la segunda temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la producción otomana.

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Ferit se enfrentaba a Serter para que les deje en paz, pero este último insiste en que él también puede ser el padre del bebé.

Pelin mentía a Ferit y le prometía que no ha estado con otro hombre. No quiere hacerse una prueba de paternidad bajo ningún concepto.

Ferit no puede olvidar a Seyran y se lo hacía saber, pero ella ha perdido toda la confianza que tenía después de tanto sufrimiento. Asimismo, Seyran convencía a su padre para que retire la denuncia contra Orhan. A pesar de ello, en la cárcel le tienden una trampa para acusarle de apuñalamiento y no dejarle en libertad.

Serter acudía a la mansión y hablaba con Halis. Al enterarse, Pelin perdía el control y comenzaba a gritar con angustia. La llevaban al hospital con urgencia y el doctor tenía muy malas noticias.

¿Pero qué va a pasar este domingo en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del vigésimo segundo episodio de la segunda temporada de la serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 58 (2x22) de 'Una nueva vida'

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Pelin y su bebé se encuentran entre la vida y la muerte. Los médicos advierten a sus familiares de la gravedad de la situación. Ferit está muy preocupado por ambos y Seyran le apoya en estos momentos tan difíciles.

Orhan está sufriendo en la cárcel porque alguien planea acabar con él. Halis finalmente decide sacarle, pero ya es demasiado tarde, ya que le han acusado de apuñalamiento, a pesar de que él no ha hecho nada.

Halis ordena hacer una prueba de paternidad y los resultados muestran que el verdadero padre era Serter. Por desgracia, no pueden hacer nada por salvar la vida del bebé. Pelin está muy grave y pide ver a Ferit para despedirse.