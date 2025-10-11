'Una nueva vida', avance capítulo del domingo 12 de octubre: malas noticias para Pelin y el vuelco con Ferit

Como cada semana, Antena 3 emitirá un nuevo episodio de la segunda temporada de la serie turca 'Una nueva vida' este próximo domingo 21 de septiembre a partir de las 22:00 horas.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado ya a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia sigue ofreciendo la segunda temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la producción otomana.

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Seyran avisaba a la policía para que detengan a Orhan y él suplicaba que le dejen en libertad. Ferit prometía a su padre sacarle de prisión lo antes posible.

Pelin recibía una llamada de Serter y se pone muy nerviosa. Acababa teniendo que ir al hospital y allí confiesa a su madre y prima que el padre de su hijo podría ser Serter y no Ferit como todos pensaban hasta ahora.

Halis aparecía en comisaría y trataba con desprecio a su propio hijo. Decidía no ayudarle para que madure, a pesar de que Orhan le rogaba que haga algo porque no sobrevivirá en la cárcel.

Kazim se recuperaba en el hospital, pero no sentía una de sus piernas. Además, haber estado al borde de la muerte le hacía recapacitar y aseguraba a su familia que va a cambiar.

Ferit pedía a Seyran que retiren la denuncia, ya que es la única manera de salvar a Orhan. Ella hacía todo lo posible, pero Kazim se negaba.

¿Pero qué va a pasar este domingo en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del vigésimo primer episodio de la segunda temporada de la serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 57 (2x21) de 'Una nueva vida'

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida, Ferit se enfrenta a Serter para que les deje en paz, pero este último insiste en que él también puede ser el padre del bebé.

Pelin miente a Ferit y le promete que no ha estado con otro hombre. No quiere hacerse una prueba de paternidad bajo ningún concepto.

Ferit no puede olvidar a Seyran y se lo hace saber, pero ella ha perdido toda la confianza que tenía después de tanto sufrimiento.

Seyran convence a su padre para que retire la denuncia contra Orhan. A pesar de ello, en la cárcel le tienden una trampa para acusarle de apuñalamiento y no dejarle en libertad.

Serter acude a la mansión y habla con Halis. Al enterarse, Pelin pierde el control y comienza a gritar con angustia. La llevan al hospital con urgencia y el doctor tiene muy malas noticias.