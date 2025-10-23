Una noticia terrible y un pasado que vuelve en 'Valle Salvaje': avance del próximo capítulo que se pospone en TVE

Los fans de 'Valle Salvaje' tendrán que esperar al próximo lunes 27 de octubre para ver un nuevo episodio de la serie. Así, el capítulo 283 pospondrá su emisión pues este viernes la ficción quedará fuera de la parrilla de La 1 al igual que 'La Promesa' por la retransmisión de los Premios Princesa de Asturias 2025.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Leonardo le confesaba a Adriana que si su padre no le hubiera comprometido con Irene nada de lo sucedido con Bárbara habría pasado y que solo había provocado dolor en su hermana.

Tras encontrarla herida e inconsciente, Leonardo no se separaba de su amada y le dejaba claro que la ama. Tampoco Adriana quería abandonar a su hermana pese a su delicado estado tras haber sufrido un nuevo susto con su embarazo.

Por su parte, Mercedes no dudaba en preguntarle a Irene si le pasa algo porque tiene la culpa escrita en la frente. E Isabel le agradecía a Francisco que encontraran a Bárbara y solicitaba que Victoria acceda a que Martín se quede en palacio.

Victoria descubría que falta la talla que estaba en su habitación y no dudaba en advertirle a Isabel. Mientras Alejo mostraba su inquietud hacia Luisa, que estaba muy dolida por la desconfianza de su amado. Por su parte, Atanasio no dudaba en acusar a Tomás de ser el ladrón de la talla.

Adriana se interesaba por saber si don Hernando ha visitado a su hermana y Mercedes le preguntaba si llegó a hablar con Bárbara antes de su desaparición y el conde no dudaba en pararle los pies. Además, una visita se presentaba en plena noche dejando a la duquesa descolocada.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el lunes 27 de octubre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 283 de 'Valle Salvaje' del lunes 27 de octubre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria se pone seria con Isabel para saber quién ha avisado a José Luis del robo de la talla que tenía en su habitación. Por su lado, Atanasio pone al corriente de lo sucedido al duque.

Don Hernando muestra su estupor con que en un palacio de la categoría de Valle Salvaje se haya podido colar alguien y robar una talla tan valiosa y que nadie haya visto ni oído nada.

Amadeo está preocupado porque Victoria pueda acusar a Martín de ser el ladrón de la talla y le meta entre rejas. Paralelamente, la duquesa advierte que quiere al joven fuera del valle mañana mismo. Y mientras, Pepa le pregunta a su amado si su relación seguirá igual cuando se tenga que marchar.

Alejo está convencido de que Tomás tiene algo que ver con el robo de la talla y Atanasio le advierte que si delatan al joven todas las miradas irán a parar a Luisa y sobre todo la de doña Victoria. Tras ello, Alejo le pide a su amada que sea sincera ante las autoridades y ante todos.

Don Hernando acude a visitar a Bárbara y Adriana se encara con el conde amenazándole que como a su hermana le pase algo y que como vuelva a humillarla se las verá con ella. Por otro lado, don Hernando le advierte a Irene que si se atreve a desafiarle convertirá su matrimonio con su hijo Leonardo en un camino tortuoso. Tras ello, Irene le dice a Leonardo que tienen que guardar en secreto algo sobre Bárbara que es terrible.

Un tal Dámaso se presenta en la Casa Pequeña sorprendiendo a Mercedes y le pide que nadie sepa cuál es su verdadera identidad. Asimismo, el hombre no duda en buscar a Victoria y advertirle de que ha tenido mucho tiempo para expiar sus pecados.