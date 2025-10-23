TVE toma esta decisión imprevista con 'Directo al grano' y deja sin emisión a 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'

Este viernes 24 de octubre, TVE alterará su programación de tarde habitual con motivo de la retransmisión de los Premios Princesa de Asturias 2025. Las mayores afectadas serán 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' que se quedarán sin emisión. Pero también 'Directo al grano' cambiará de horario.

Así, 'Directo al grano', el programa que presentan Marta Flich y Gonzalo Miró ampliará su duración este viernes aprovechando que no se emitirá 'Valle Salvaje' y concluirá a las 18:10 horas. Es decir alargará en torno a media hora el programa con respecto a lo habitual.

Por su parte, 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' faltarán a su cita diaria con la audiencia y harán un parón hasta el próximo lunes. En su lugar, La 1 arrancará la retransmisión de los Premios Princesa de Asturias 2025 a partir de las 18:10 horas con un programa especial para ofrecer en directo las llegadas de las autoridades y la ceremonia completa, comentada por los periodistas Ana Roldán y Alejandro Riego.

Hasta ahora TVE nunca había eliminado sus series por estos Premios, pero con su cambio de horario tras la llegada de 'Directo al grano', tanto 'Valle Salvaje' como 'La Promesa' tendrán que dejar su hueco a la retransmisión. Quien si que no faltará a su cita con la audiencia es Jacob Petrus con 'Aquí la tierra'.

Programación especial de RTVE con motivo de los #PremiosPrincesadeAsturias 2025 (@fpa) ✨



La ceremonia, en directo, este viernes en @La1_tve, #Canal24horas, @radio5_rne, y en los canales digitales de RTVE a las 18:10h. https://t.co/tVsBViucuH pic.twitter.com/ec3b91It8g — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 23, 2025

Despliegue especial de informativos y programas

Además de la retransmisión de la ceremonia, los Telediarios, el Canal 24 horas y los informativos de RNE darán una amplia cobertura al evento. Pepa Bueno se trasladará a Oviedo, desde donde presentará el 'Telediario 2' el viernes 24. Además, la periodista entrevistará a los premiados que pasen por el set de RTVE.

Por otra parte, programas de actualidad como 'La Hora de La 1' y 'Mañaneros 360' estarán muy pendientes y contarán en directo los preparativos de este gran evento. El sábado 25, la cobertura continuará en 'D Corazón', donde Anne Igartiburu, Javier de Hoyos y su equipo de colaboradores analizarán anécdotas, estilismos y acompañarán a los reyes, a la princesa de Asturias y la Infanta Sofía en la entrega del premio al pueblo ejemplar de Asturias a Valdesoto.

Así queda la programación de tarde de La 1 este viernes