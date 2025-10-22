Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del jueves 23 de octubre: preocupación por Bárbara y una inesperada visita

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE. Por si fuera poco, este martes, la serie conseguía dar el sorpasso y se convertía en la serie más vista de TVE superando por primera vez a 'La Promesa'.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Isabel advertía a Amadeo y Eva que doña Victoria le ha pedido que busque a otra gente para sustituirles en el servicio de la Casa Grande.

Irene corría a contarle a su padre y a Rafael que Bárbara ha desaparecido y nadie sabe donde puede estar. Mientras, Adriana pedía salir desesperada a buscar a su hermana pero Rafael no le deja por su estado de salud.

Y Alejo dejaba caer que quizás Bárbara no se ha ido por su propio pie y apuntaba a Tomás pues la desaparición de la Salcedo coincidió con la marcha del amigo de Luisa. Pero ella le dejaba claro que si supiera algo lo diría.

Por su parte, Leonardo no dudaba en amenazar a su padre y le decía que como tenga algo que ver en la marcha de Bárbara no responderá de sus actos. Mientras, Irene le decía al joven que su amiga se ha ido porque no podía más porque estaba sufriendo y ellos son los culpables de todo.

Después de que Pepa confesara que ella vio salir a Bárbara por la noche con cara de pocos amigos, Francisco y Martín decidían ir en su búsqueda por el bosque y pronto se encontraban con la joven herida e inconsciente.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el jueves 23 de octubre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 282 de 'Valle Salvaje' del jueves 23de octubre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Leonardo le confiesa a Adriana que si su padre no le hubiera comprometido con Irene nada de lo sucedido con Bárbara habría pasado y que solo ha provocado dolor en su hermana.

Tras encontrarla herida e inconsciente, Leonardo no se separa de su amada y le deja claro que la ama. Tampoco Adriana quiere abandonar a su hermana pese a su delicado estado tras haber sufrido un nuevo susto con su embarazo.

Por su parte, Mercedes no duda en preguntarle a Irene si le pasa algo porque tiene la culpa escrita en la frente. E Isabel le agradece a Francisco que encontraran a Bárbara y solicita que Victoria acceda a que Martín se quede en palacio.

Victoria descubre que falta la talla que estaba en su habitación y no duda en advertirle a Isabel. Mientras Alejo muestra su inquietud hacia Luisa, que se muestra dolida por la desconfianza de su amado. Por su parte, Atanasio no duda en acusar a Tomás de ser el ladrón de la talla.

Adriana se interesa por saber si don Hernando ha visitado a su hermana y Mercedes le pregunta si llegó a hablar con Bárbara antes de su desaparición y el conde no duda en pararle los pies. Además, una visita se presenta en plena noche dejando a la duquesa descolocada.