Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del miércoles 22 de octubre: una propuesta de boda y Bárbara, herida

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Isabel no dudaba en preguntarle a Eva y Amadeo si han hablado ya con Martín para que abandone la Casa Grande tal y como ha pedido Victoria. Y precisamente el joven le contaba a Francisco que Matilde ha convencido a Mercedes para que se pueda quedar a trabajar en la Casa Pequeña aunque sin poder ganar un sueldo.

Victoria volvía a encararse con Mercedes por tratar de encizañar a José Luis para provocar un enfrentamiento en su matrimonio y no dudaba en amenazarla dejando caer que quizás se descubre que ella se está haciendo pasar por su esposo pues no ha recibido ni una sola carta suya.

Tomás conseguía robar la talla de la casa Grande y le dejaba claro a Luisa que juntos podrían llegar lejos, pero la joven le respondía que está solo y que no cuente más con ella. Pero antes de irse le pedía que le de un abrazo.

Bárbara ha desaparecido de su alcoba y Leonardo se mostraba compungido e incluso parece culpar a Irene de la huida de su amada. Leonardo y Alejo la buscaban sin éxito y, aunque quieren proteger a Adriana, Irene debía contarle qué ocurre.

Por otro lado, Rafael le pedía permiso a su padre para hacer algo que llevaba mucho deseando con respecto a su relación con Adriana y es que quiere casarse con ella.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles 22 de octubre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 281 de 'Valle Salvaje' del miércoles 22 de octubre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Isabel advierte a Amadeo y Eva que doña Victoria le ha pedido que busque a otra gente para sustituirles en el servicio de la Casa Grande.

Irene corre a contarle a su padre y a Rafael que Bárbara ha desaparecido y nadie sabe donde puede estar. Mientras, Adriana pide salir desesperada a buscar a su hermana pero Rafael no le deja por su estado de salud.

Y Alejo deja caer que quizás Bárbara no se ha ido por su propio pie y apunta a Tomás pues la desaparición de la Salcedo coincidió con la marcha del amigo de Luisa. Pero ella le deja claro que si supiera algo lo diría.

Por su parte, Leonardo no duda en amenazar a su padre y le dice que como tenga algo que ver en la marcha de Bárbara no responderá de sus actos. Mientras, Irene le dice al joven que su amiga se ha ido porque no podía más porque estaba sufriendo y ellos son los culpables de todo.

Después de que Pepa confiese que ella vio salir a Bárbara por la noche con cara de pocos amigos, Francisco y Martín deciden ir en su búsqueda por el bosque y pronto se encontrarán con la joven herida e inconsciente.