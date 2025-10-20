Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del martes 21 de octubre: la desaparición de Bárbara

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Leonardo instaba a Bárbara a que prepare todo su equipaje para poder huir durante la noche y ella. Paralelamente, José Luis le decía a Irene que si verdaderamente aprecia a su amiga Bárbara le diga que lo mejor es que no se entrometa en su próxima boda.

También don Hernando avisaba a Irene que sino acepta el compromiso con su hijo sufrirá las consecuencias. Tras volver a verse presionada por su padre, Irene visitaba a Bárbara y, movida por su amiga, le ponía una única condición a don Hernando para aceptar su compromiso.

Luisa le dejaba claro a Alejo que no tiene que preocuparse por ella y que si discutió con Tomás es porque no quiere que el joven se retrase en sus encargos en la casa Grande pero él no entiende esa explicación. Y Tomás le decía a Luisa que la cena que se va a celebrar en palacio es ideal para aprovechar para robar la talla. Pero justo Victoria le pillaba.

Mercedes avisaba a Alejo de que no disponen de mucho dinero y que va a hablar con Rafael a ver si puede poner un par de mulas a su disposición pues cree que no habrá impedimento para ello. También Matilde le pedía ayuda a Mercedes para poder salvar a su hermano Martín.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes 21 de octubre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 280 de 'Valle Salvaje' del martes 21 de octubre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Isabel no duda en preguntarle a Eva y Amadeo si han hablado ya con Martín para que abandone la Casa Grande tal y como ha pedido Victoria.

Y precisamente el joven le cuenta a Francisco que Matilde ha convencido a Mercedes para que se pueda quedar a trabajar en la Casa Pequeña aunque sin poder ganar un sueldo.

Victoria vuelve a encararse con Mercedes por tratar de encizañar a José Luis para provocar un enfrentamiento en su matrimonio y no duda en amenazarla dejando caer que quizás se descubre que ella se está haciendo pasar por su esposo.

Tomás consigue robar la talla de la casa Grande y le deja claro a Luisa que juntos podrían llegar lejos, pero la joven le responde que está solo y que no cuente más con ella. Pero antes de irse le pide que le de un abrazo.

Bárbara ha desaparecido de su alcoba y Leonardo se muestra compungido e incluso parece culpar a Irene de la huida de su amada. Leonardo y Alejo la buscan sin éxito y, aunque quieren proteger a Adriana, Irene debe contarle qué ocurre.

Por otro lado, Rafael le pide permiso a su padre para hacer algo que llevaba mucho deseando con respecto a su relación con Adriana.