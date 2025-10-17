Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del lunes 20 de octubre: un plan de fuga y la pillada de Victoria

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis le dejaba claro a Victoria que no piensa permitirle ni una más y que como a Adriana y a su bebé les pase algo se lo va a hacer pagar muy caro. Una amenaza con la que dejaba sola y desesperada a su mujer.

Alejo aseguraba a su tía Mercedes que no piensa volver a hablar con su padre y que tampoco está dispuesto a pisar la Casa Grande ahora que Adriana ha decidido que ambos se hagan cargo de las tierras. Además le decía que quizás ha llegado el momento de ponerse en contacto con Bernardo.

Isabel se comprometía con Victoria en meter en vereda a Martín pero la duquesa le advertía a la gobernanta que lo que quiere es que desaparezca para siempre del valle. Asimismo, Pepa hablaba con su hermana Luisa para decirle que quizás ha llegado el momento de que ambos se marchen lejos de allí. Y Francisco les dejaba claro a su padre y su tía que si Martín se marcha por la fuerza él también se irá.

Pedrito oía una conversación de Bárbara con don Hernando y no dudaba en dejarle claro al conde que había vuelto a confiar en él y que le ha decepcionado tanto que ya no piensa volver a creerle. Paralelamente, Leonardo le decía a Bárbara que la única salida para evitar su boda con Irene es que ambos huyan por la noche.

Mientras, don Tomás le dejaba claro a Luisa que piensa robar la talla con su ayuda quiera o no. Por si fuera poco, Alejo pillaba a ambos en una situación comprometida. Y por último, José Luis advertía Victoria y Mercedes que quiere que sellen la paz definitiva y su cuñada asegura que ella está dispuesta.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el lunes 20 de octubre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 279 de 'Valle Salvaje' del lunes 20 de octubre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Leonardo insta a Bárbara a que prepare todo su equipaje para poder huir durante la noche y ella. Paralelamente, José Luis le dice a Irene que si verdaderamente aprecia a su amiga Bárbara le diga que lo mejor es que no se entrometa en su próxima boda.

También don Hernando le avisa a Irene que sino acepta el compromiso con su hijo sufrirá las consecuencias. Tras volver a verse presionada por su padre, Irene visita a Bárbara y, movida por su amiga, le pone una única condición a don Hernando para aceptar su compromiso.

Luisa le deja claro a Alejo que no tiene que preocuparse por ella y que si discutió con Tomás es porque no quiere que el joven se retrase en sus encargos en la casa Grande pero él no entiende esa explicación. Y Tomás le dice a Luisa que la cena que se va a celebrar en palacio es ideal para aprovechar para robar la talla. Pero justo Victoria le pilla.

Mercedes avisa a Alejo de que no disponen de mucho dinero y que va a hablar con Rafael a ver si puede poner un par de mulas a su disposición pues cree que no habrá impedimento para ello. También Matilde le pide ayuda a Mercedes para poder salvar a su hermano Martín.