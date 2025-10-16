Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del viernes 17 de octubre: la amenaza de José Luis a Victoria y una huida

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria se encaraba con Martín y le dejaba claro que su hermana Matilde es la culpable de todo lo que le está pasando y él le paraba los pies para dar la cara por ella. Y tras ello, les dejaba claro al servicio que si Martín no se marcha por su propia voluntad será ella la que haga que se vaya y Amadeo, Eva y Francisco seguirán sus pasos.

Y después Matilde le echaba la bronca a su hermano por desplantar a la que fue su suegra y le advertía de que hay que tener cuidado con ella. Después, la mujer le confesaba a Atanasio que tiene un mal presentimiento con lo que puede pasar con su hermano. Por su parte, Atanasio mostraba su desconfianza hacia Tomás tras pillarle donde no debía en la Casa Grande.

Don Hernando le decía a Victoria que tienen que recordar a Bárbara el lugar que ocupa después de que la duquesa asegure que su sobrina no pondrá impedimento a la boda de Leonardo con Irene y ella se comprometía a tenerla controlada.

Por su parte, Bárbara no dudaba en decirle a Leonardo entre lágrimas que ha llegado el momento de aceptar que tiene que casarse con una noble como Irene. Y después el joven se enfrentaba a su padre tachándolo de ser despreciable y sádico por lo que ha hecho con su amada y le dejaba claro que hace tiempo que dejó de ser su hijo y que para él está muerto.

Adriana le avisaba a Rafael de que cree que es un error que ellos se encarguen de las tierras ahora mismo. Tras ello, la Salcedo le anunciaba a José Luis que ha decidido que quienes se encarguen de las tierras sean Mercedes y Alejo provocando que su tía Victoria se encare con ella. Tras ello, Adriana sufría un nuevo vahído poniendo su embarazo en riesgo.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el viernes 17 de octubre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 278 de 'Valle Salvaje' del viernes 17 de octubre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis le deja claro a Victoria que no piensa permitirle ni una más y que como a Adriana y a su bebé les pase algo se lo va a hacer pagar muy caro. Una amenaza con la que deja sola y desesperada a su mujer.

Alejo asegura a su tía Mercedes que no piensa volver a hablar con su padre y que tampoco está dispuesto a pisar la Casa Grande ahora que Adriana ha decidido que ambos se hagan cargo de las tierras. Además le dice que quizás ha llegado el momento de ponerse en contacto con Bernardo.

Isabel se compromete con Victoria en meter en vereda a Martín pero la duquesa le deja claro a la gobernanta que lo que quiere es que desaparezca para siempre del valle. Asimismo, Pepa habla con su hermana Luisa para decirle que quizás ha llegado el momento de que ambos se marchen lejos de allí. Y Francisco les deja claro a su padre y su tía que si Martín se marcha por la fuerza él también se irá.

Pedrito oye una conversación de Bárbara con don Hernando y no duda en dejarle claro al conde que había vuelto a confiar en él y que le ha decepcionado tanto que ya no piensa volver a creerle. Paralelamente, Leonardo le dice a Bárbara que la única salida para evitar su boda con Irene es que ambos huyan por la noche.

Mientras, don Tomás le deja claro a Luisa que piensa robar la talla con su ayuda quiera o no. Por si fuera poco, Alejo pilla a ambos en una situación comprometida. Y por último, José Luis advierte a Victoria y Mercedes que quiere que sellen la paz definitiva y su cuñada asegura que ella está dispuesta.