Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del jueves 16 de octubre: el embarazo de Adriana en riesgo y una severa amenaza

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo pillaba a Luisa escondiendo algo y trataba de saber que le oculta. Asimismo, don Tomás insistía a Luisa con que le tiene que ayudar a robar la talla y que tiene que distraer a Isabel para evitar que le pillen pero alguien descubría al ladrón donde no debe.

Rafael le decía a su padre que cree que es momento de que toda la familia esté unida de nuevo y que por tanto Alejo como Gálvez de Aguirre que es pueda volver a la Casa Grande pero el duque se negaba y le dejaba claro que no piensa arreglar las cosas con su hijo.

Pese a todo, José Luis alcanzaba un acuerdo con Adriana y Rafael y firman el pacto por el que la pareja puede vivir su amor en libertad a cambio de la titularidad de las tierras. Un pacto que provocaba que Victoria se encare con su marido por hacerla de menos.

Irene le comunicaba a Leonardo la desesperada petición de Bárbara para que acepte casarse con él y liberarla del sufrimiento que padece. Algo que el joven no terminaba de creerse. Por otro lado, don Hernando le decía a Pedrito que si su hermana Bárbara sigue sus consejos dejará de sufrir.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el jueves 16 de octubre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 277 de 'Valle Salvaje' del jueves 16 de octubre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria se encara con Martín y le deja claro que su hermana Matilde es la culpable de todo lo que le está pasando y él le para los pies para dar la cara por ella. Y tras ello, les deja claro al servicio que si Martín no se marcha por su propia voluntad será ella la que haga que se vaya y Amadeo, Eva y Francisco seguirán sus pasos.

Y después Matilde le echa la bronca a su hermano por desplantar a la que fue su suegra y le advierte de que hay que tener cuidado con ella. Después, la mujer le confiesa a Atanasio que tiene un mal presentimiento con lo que puede pasar con su hermano. Por su parte, Atanasio muestra su desconfianza hacia Tomás tras pillarle donde no debía en la Casa Grande.

Don Hernando le dice a Victoria que tienen que recordar a Bárbara el lugar que ocupa después de que la duquesa asegure que su sobrina no pondrá impedimento a la boda de Leonardo con Irene y ella se compromete a tenerla controlada.

Por su parte, Bárbara no duda en decirle a Leonardo entre lágrimas que ha llegado el momento de aceptar que tiene que casarse con una noble como Irene. Y después el joven se enfrenta a su padre tachándolo de ser despreciable y sádico por lo que ha hecho con su amada y le deja claro que hace tiempo que dejó de ser su hijo y que para él está muerto.

Adriana le avisa a Rafael de que cree que es un error que ellos se encarguen de las tierras ahora mismo. Tras ello, la Salcedo le anuncia a José Luis que ha decidido que quienes se encarguen de las tierras sean Mercedes y Alejo provocando que su tía Victoria se encare con ella. Tras ello, Adriana sufre un nuevo vahído poniendo su embarazo en riesgo.