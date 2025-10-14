Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del miércoles 15 de octubre: la rendición de Bárbara y el pacto que lo cambia todo

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

Además, 'Valle Salvaje' vive un momento convulso después de la marcha de una de sus protagonistas. Hablamos de Cristina Abad, quien daba vida a Úrsula, que ha sido detenida por la Santa Hermandad tras ser acusada por el asesinato de Julio.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael le advertía a Adriana que si hay algo de lo que tienen que preocuparse no es de su padre y sus cambios de humor sino por su tía Victoria.

Y esta no dudaba en encararse con José Luis por el acuerdo al que ha llegado con su sobrina porque piensa que estando loca de amor por Rafael habría aceptado cualquier miseria por poder estar con él. Pero José Luis le recordaba que el duque del Valle es él.

Paralelamente, Rafael le preguntaba a Alejo si le pasa algo con Luisa y si tiene remedio. Por su lado, Isabel le contaba a Matilde que han encargado mucho más trabajo a su hermano como venganza de Victoria. Y la duquesa además no dudaba en amenazar a Eva, Amadeo y Francisco por haber cometido una falta grave al ocultarle la verdad sobre la identidad del lacayo.

Leonardo le dejaba claro a su padre que no se casará con Irene de ninguna manera y la propia Gálvez de Aguirre también le aseguraba que prefieren la muerte antes que tener que pasar por el altar.

Tras ello, don Hernando acudía a Bárbara para pedirle que por favor hable con su hijo para que acepte casarse con Irene. Y Bárbara no dudaba en hablar con Irene y se abría en canal confesando que no puede más y que tiene que aceptar la realidad de los hechos y le pedía que se case con Leonardo y le libere de él.

Y don Tomás le advertía a Luisa que esta vez no va a dejar que el único que caiga si le pillan robando sea él y que ella también caerá con él.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles 15 de octubre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 276 de 'Valle Salvaje' del miércoles 15 de octubre

Rafael y Adriana en 'Valle Salvaje'.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo pilla a Luisa escondiendo algo y trata de saber que le oculta. Asimismo, don Tomás insiste a Luisa con que le tiene que ayudar a robar la talla y que tiene que distraer a Isabel para evitar que le pillen pero alguien descubre al ladrón donde no debe.

Rafael le dice a su padre que cree que es momento de que toda la familia esté unida de nuevo y que por tanto Alejo como Gálvez de Aguirre que es pueda volver a la Casa Grande pero el duque se niega.

Pese a todo, José Luis alcanza un acuerdo con Adriana y Rafael y firman el pacto por el que la pareja puede vivir su amor en libertad a cambio de la titularidad de las tierras. Un pacto que provoca que Victoria se encare con su marido por hacerla de menos.

Irene le comunica a Leonardo la desesperada petición de Bárbara para que acepte casarse con él y liberarla del sufrimiento que padece. Algo que el joven no termina de creerse. Por otro lado, don Hernando le dice a Pedrito que si su hermana Bárbara sigue sus consejos dejará de sufrir.