Adiós a 'Valle Salvaje': El equipo anuncia la salida de un personaje principal en la serie de TVE

'Valle Salvaje' confirma la despedida de Cristina Abad, la actriz que ha dado vida a Úrsula, la sobrina de la villana Victoria. Con su detención por parte de la Santa Hermandad tras el asesinato de Julio Gálvez de Aguirre, se pone fin a su periplo en la serie vespertina de La 1 de TVE.

La intérprete llegó a 'Valle Salvaje' el pasado mes de abril para meterse en la piel de Úrsula. Desde entonces, han sido seis intensos meses y un papel determinante que ha marcado para siempre el rumbo de la ficción. Y esa marcha se produce con pesar como así ha declarado la propia Abad en una entrevista para RTVE Play.

"Me despido de Valle Salvaje y me da mucha pena porque en estos meses he estado rodeada de personas que me han querido mucho desde el primer momento, me han acogido, y me da mucha pena dejar esta familia", ha asegurado la actriz.

En esa misma entrevista, Cristina Abad admite que le hubiese "encantado hacer más maldades", como si no fuese suficiente un crimen. "Aunque la gente me odie, he disfrutado mucho de Úrsula", afirma ante las cámaras, pues 'Valle Salvaje' le ha servido para crecer y desarrollarse mucho más interpretativamente. Eso sí, el trabajo ha sido maratoniano, al nivel de lo que exige una serie diaria: "Ha sido muy cansado, pero aun así ha merecido la pena".

Recordemos que Úrsula fue la autora material del envenenamiento del heredero. En ese sentido, la artista recuerda cómo fue grabar la escena, la más importante de todas las que le ha tocado hacer. "La secuencia en la que le da la copa envenenada a Julio, Úrsula les pide disculpas a Rafael y Adriana, y les da su bendición para su vida... Yo eso lo trabajé desde la verdad. Sentí que les estaba pidiendo perdón y les estaba diciendo que adelante con su relación desde el corazón", comenta.

Por último, Cristina Abad tiene un recado para todos los espectadores, cada vez más, de 'Valle Salvaje': "Muchas gracias por odiar a Úrsula, eso me transmite que he hecho muy bien mi trabajo".