Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del jueves 9 de octubre: una despedida y cruel plan de Victoria

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Leonardo se interesaba en si Irene sigue sintiendo algo por él tal y como le confesó en su momento ahora que les obligan a casarse juntos.

Después de que Ana acusara a Úrsula de ser la asesina de Julio delante de todos ante la llegada de la Santa Hermandad, la joven aseguraba que a la doncella se le ha ido la cabeza y que a quién deberían detener es a ella.

José Luis no dudaba en dejar claro a Victoria que espera que la criada haya mentido y todo se trate de un malentendido porque si fuera verdad que Úrsula asesinó a Julio las cosas van a cambiar mucho en la Casa Grande.

Mientras Victoria advertía a Úrsula que lo único que le puede salvar es que no aparezcan pruebas que demuestren que envenenó a Julio y Úrsula le decía que el problema es que quizás si que encuentran algo que la incrimine. Y tras descubrir lo sucedido, Alejo pedía hablar muy nervioso con Úrsula para que le explicara a la cara por qué mató a su hermano.

Por su parte, Isabel le anunciaba a Martín que a partir de ahora las cosas para él van a cambiar mucho en la Casa Pequeña. Y Luisa le pedía a Atanasio que le encuentre trabajo a su amigo don Tomás en la Casa Grande para que pueda robar la reliquia que desea.

La Santa Hermandad anuncia ante toda la Casa Grande que Úrsula será juzgada por el supuesto asesinato de Julio Gálvez de Aguirre. Por último, un carruaje llegaba a Valle Salvaje trayendo de vuelta a alguien del pasado.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el jueves 9 de octubre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 272 de 'Valle Salvaje' del miércoles 8 de octubre

Matilde y Atanasio en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', don Hernando sorprende a todos al volver al Valle y no duda en advertir a Victoria que ahora que es duquesa tiene que aprender a comportarse como tal.

Tras ello, don Hernando deja claro que su vuelta a Valle Salvaje tiene que ver con el futuro compromiso de su hijo Leonardo con Irene Gálvez de Aguirre y confiesa que para él es un alivio que su hijo se case con una noble. Por su parte, Mercedes pide hablar con don Hernando sobre esa boda y cita también a Bárbara para que ambos tengan un encuentro.

Asimismo, Leonardo se encara con su padre después de que le pida que le guarde respeto tras no habérselo tenido a él al anunciar su compromiso con Irene sabiendo que de quién está enamorado es de Bárbara. Y su padre le amenaza con que no habrá día que no se arrepienta por haberle puesto la mano encima.

Ana le agradece a Rafael que hablara con la Santa Hermandad para exculparle de todas las culpas del asesinato de su hermano Julio y el Gálvez de Aguirre le deja claro que no tiene nada que decirle y que en todo caso es él quién le agradece lo que ha hecho. Tras ello, la doncella se despide tanto de Rafael como de Adriana.

Luisa y don Tomás siguen insistiendo a Atanasio para que logre que contraten al joven en la Casa Grande y le piden que hable con Isabel para agilizar el proceso. Después, don Tomás increpa a Luisa para que le ayude a robar la talla sino quiere tener problemas.

Rafael tiene una conversación íntima con su padre en el que le confiesa que él nunca quiso haberse enamorado de Adriana y que le atormenta el daño que le pudieron hacer a Julio y ambos terminan fundiéndose en un abrazo.

Por último, Victoria acude a la Casa Pequeña para proponerle un trato a Matilde. Si acepta ser su espía en la casa y contarle todo lo que allí suceda accederá a que Martín sea libre y pueda quedarse y hacer lo que quiera.