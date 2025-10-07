Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del miércoles 8 de octubre: un regreso inesperado y Úrsula, detenida

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes volvía a encararse con Victoria dejándole claro que no está a la altura ni de los Gálvez de Aguirre ni mucho menos a la de su hermana Pilara pues ella si que era una duquesa de los pies a la cabeza.

Luisa no dudaba en hablar con Bárbara reconociéndole que Alejo ha arriesgado toda su vida de noble por ella y por estar juntos y que ella no puede parar de pensar en si se arrepentirá de compartir su vida con una criada que no lo merece.

Victoria trataba de saber como están las cosas en la Casa Pequeña y para ello utilizaba a Pedrito para indagar sobre la posible relación entre Matilde y Martín. Tras ello, la duquesa también acudía a ver a la que fue su nuera para saber cómo se encuentra.

Irene le recordaba a Leonardo que lo que opinen ellos y sus sentimientos sirven de poco de cara a rechazar su matrimonio frente a sus padres. Pero por su reacción, el joven llega a pensar que ella está disfrutando con la situación.

José Luis y Adriana llegaban a un acuerdo, pero la Salcedo tenía un nuevo requerimiento que sorprendía al duque. Después toda la familia se reunía para comer pero todo acaba en desgracia cuando la Santa Hermandad irrumpía en la Casa Grande y Ana, la doncella no dudaba en señalar a Úrsula como la asesina de Julio Gálvez de Aguirre delante de todos.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles 8 de octubre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 271 de 'Valle Salvaje' del miércoles 8 de octubre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Leonardo se interesa en si Irene sigue sintiendo algo por él tal y como le confesó en su momento ahora que les obligan a casarse juntos.

Después de que Ana acuse a Úrsula de ser la asesina de Julio delante de todos ante la llegada de la Santa Hermandad, la joven asegura que a la doncella se le ha ido la cabeza y que a quién deberían detener es a ella.

José Luis no duda en dejar claro a Victoria que espera que la criada haya mentido y todo se trate de un malentendido porque si fuera verdad que Úrsula asesinó a Julio las cosas van a cambiar mucho en la Casa Grande.

Mientras Victoria advierte a Úrsula que lo único que le puede salvar es que no aparezcan pruebas que demuestren que envenenó a Julio y Úrsula le dice que el problema es que quizás si que encuentran algo que la incrimine. Y tras descubrir lo sucedido, Alejo pide hablar muy nervioso con Úrsula.

Por su parte, Isabel le anuncia a Martín que a partir de ahora las cosas para él van a cambiar mucho en la Casa Pequeña. Y Luisa le pide a Atanasio que le encuentre trabajo a su amigo don Tomás en la Casa Grande para que pueda robar la reliquia que desea. Por último, un carruaje llega a Valle Salvaje trayendo de vuelta a alguien del pasado.