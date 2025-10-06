Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del martes 7 de octubre: Úrsula, acusada de asesinato y el acuerdo de Adriana y José Luis

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo se sinceraba con Pepa y le decía que aunque ama a Luisa últimamente no la reconoce porque se comporta de una manera muy diferente con él. Mientras, Luisa no dudaba en amenazar a don Tomás diciéndole que nunca le ponga a prueba para proteger a su familia.

José Luis informaba a su familia que muy pronto va a entrar a formar parte del Consejo Real de Carlos III, algo que le enorgullece especialmente. Tras ello, Rafael no dudaba en advertir a su padre que si Adriana quiere le puede arruinar y que todo está en sus manos.

Isabel hablaba con Matilde y le advertía de que como Victoria descubra que ella y Martín son hermanos ambos pueden correr peligro en Valle Salvaje y también ella ahora que le ha intentado engañar asegurando que son simples amigos. Y Pepa le anunciaba a Matilde que si Martín tiene que abandonar el lugar ella se marchará con él.

Bárbara le dejaba claro a Leonardo que no hay nada por lo que luchar y que quiera o no quiera su amor está acabado tras el anuncio de su compromiso con Irene pero Leonardo no se da por vencido y aseguraba que va a luchar por los dos. Paralelamente, José Luis informaba a Leonardo que a partir de ahora deja de ser el capataz de la Casa Grande.

Úrsula se volvía loca y le pedía a Rafael un último abrazo asegurando que le perderá de vista para siempre pero antes necesita sentir que no le desprecia. Finalmente, don Pedrito mostraba su preocupación por el estado de Úrsula y compartía con Adriana que pueda estar tan al límite que termine suicidándose.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes 7 de octubre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 270 de 'Valle Salvaje' del martes 7 de octubre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes vuelve a encararse con Victoria dejándole claro que no está a la altura ni de los Gálvez de Aguirre ni mucho menos a la de su hermana Pilara pues ella si que era una duquesa de los pies a la cabeza.

Luisa no duda en hablar con Bárbara reconociéndole que Alejo ha arriesgado toda su vida de noble por ella y por estar juntos y que ella no puede parar de pensar en si se arrepentirá de compartir su vida con una criada que no lo merece.

Victoria trata de saber como están las cosas en la Casa Pequeña y para ello utiliza a Pedrito para indagar sobre la posible relación entre Matilde y Martín. Tras ello, la duquesa también acude a ver a la que fue su nuera para saber cómo se encuentra.

Irene le recuerda a Leonardo que lo que opinen ellos y sus sentimientos sirven de poco de cara a rechazar su matrimonio frente a sus padres. Pero por su reacción, el joven llega a pensar que ella está disfrutando con la situación.

José Luis y Adriana llegan a un acuerdo, pero la Salcedo tiene un nuevo requerimiento que sorprende al duque. Después toda la familia se reúne para comer pero todo acaba en desgracia cuando la Santa Hermandad irrumpe en la Casa Grande y Ana, la doncella no duda en señalarla como la asesina de Julio Gálvez de Aguirre delante de todos.