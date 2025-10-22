Giro en las audiencias de las series de La 1 de TVE: 'Valle Salvaje' quita el trono a 'La Promesa' con récord histórico

La 1 de TVE ha conseguido una verdadera proeza con 'Valle Salvaje' después de sus constantes y estratégicos cambios de horario, que, finalmente, han resultado fructuosos y que han llevado al serial al punto en el que encuentra ahora: duplicando literalmente los datos de audiencia que registraba hace exactamente un año.

La ficción protagonizada por Rocío Suárez de Puga, Sabela Arán y Marco Penas se colocaba en torno al 6% y 8% de cuota regularmente en estas mismas fechas en 2024. El horario de 18:30 a 19:30 horas no le beneficiaba lo más mínimo y las cifras no apuntaban a un futuro precisamente prometedor.

Con el avance de las tramas fue mejorando ligeramente su rendimiento, pero manteniéndose anclada en el unidígito hasta que, ante el adiós de 'La Moderna' en marzo, se produjo un punto de inflexión. Para suplir su hueco, TVE decidió mudar 'Valle Salvaje' a la sobremesa, precediendo a 'La Promesa'. Este horario fue más beneficioso y empezó a experimentar brotes verdes y a alcanzar el doble dígito.

Poco después, con la llegada del fallido proyecto 'La Familia de la Tele' en mayo, la serie ambientada en el siglo XVIII sufrió grandes alteraciones en su horario: de las 16:30 horas pasó a las 17:00, luego a las 17:15 y más tarde a las 17:30... Un mareo que, lejos de perjudicarle, le vino bien, superando el doble dígito con regularidad. Tanto es así que, tras cancelarse el programa de los rostros de 'Sálvame', 'Valle Salvaje' se mantuvo a las 17:30 horas, con 'Malas Lenguas' como telonero.

Sin embargo, al serial de época le quedaba un cambio más de programación que acusar. Y es que, con el arranque de la nueva temporada televisiva, llegaba a la sobremesa de La 1 'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró. Un formato que ha obligado a retrasar la ficción diez minutos más, a las 17:40 horas aproximadamente.

En cambio, esta demora tampoco parece haber sido una mala idea a tenor de los resultados de audiencia. El buen funcionamiento del magacín producido por La Osa y el gran momento que vive actualmente La 1 de TVE, sumado a una clara mejora en las tramas, están siendo factores claves para que 'Valle Salvaje' se haya impulsado a máximos.

Este martes, 21 de octubre, el capítulo registró récord histórico con un 13,6% de cuota de pantalla y casi un millón de espectadores de media. Además de ese máximo, también es noticia que adelantó a 'La Promesa', que hasta ahora era la punta de lanza de las tardes de La 1.

La serie protagonizada por Arturo García Sancho, Xavi Lock, Isabel Serrano o María Castro, entre otros, se quedó por detrás de forma totalmente inusual tanto en cuota de pantalla como en miles con un 12,8% de share y 929.000 seguidores.