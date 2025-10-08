Un histórico de 'La Isla de las Tentaciones' regresa como tentador para la inminente novena edición

Más de 500 solteros y solteras de diferentes puntos de la geografía española han acudido a la entrevista presencial de la novena edición de 'La isla de las tentaciones'. Uno de los rostros que se han presentado al casting ha sido un viejo conocido del programa de Telecinco: Ismael Nicolás, quien participó en la primera edición con su pareja de entonces, Andrea Gasca.

"Menudos recuerdos, volver al casting de 'La isla de las tentaciones'", reconocía Ismael a su llegada a la entrevista. Allí se encontraba con los chicos que acudían por primera vez al casting, quienes le pedían consejo en caso de llegar a participar en la próxima edición. Él lo tiene claro: "Te diría que seas tú, que te dejes llevar, que fluyas y te diviertas".

El joven confiesa que le hace mucha ilusión este casting, ya que está en un momento personal completamente diferente al de la primera vez. "La primera edición, para mí, acarreó mucho sufrimiento y mucho dolor, pero ahora lo vivo con otro enfoque. Tengo muchas ganas de disfrutar, de soltarme y divertirme", asegura.

Además, dice estar encantado de participar como soltero de 'La isla de las tentaciones': "Eso para mí no es un problema, es una bendición. El problema lo van a tener los chicos cuando me vean aparecer por allí porque creo que nadie se lo espera".

Más de 500 solteros se presentan al casting de 'La isla de las tentaciones 9'

De esta forma, Ismael sigue los pasos de su exnovia Andrea, que ya regresó en la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' como soltera. La joven se daba una segunda oportunidad tras caer en la primera temporada en la tentación de Óscar. En la hoguera final, decidió romper su relación con Ismael para poder seguir conociendo al tentador.

La novena edición del reality estrella de Telecinco, junto a 'Supervivientes', ya está en marcha, aunque sin fecha prevista de emisión. Según ha explicado su presentadora, Sandra Barneda, el programa ha recibido más de 2.000 solicitudes de parejas, y ha realizado un casting de solteros con más de 500 participantes, convirtiéndose así en el proceso de selección "más complicado de la televisión".