TVE emite hoy esta película ganadora de 13 Goya sobre el franquismo para competir con 'La Voz' y 'De Viernes'

TVE homenajea este viernes a Carmen Maura con motivo de su 80 cumpleaños con la emisión de una de las películas más premiadas de la historia de los Premios Goya. Así, la actriz será la gran protagonista de este 17 de octubre de 'Historia de nuestro cine', el programa que presenta Elena S. Sánchez en el prime time de los viernes de La 2 a partir de las 22:30 horas.

Así, Elena S. Sánchez recibirá en el plató de 'Historia de nuestro cine' a Carmen Maura para realizarle una entrevista en profundidad junto a la emisión de '¡Ay, Carmela!', la película de Carlos Saura sobre el franquismo y la guerra civil.

Con '¡Ay, Carmela!', La 2 tratará de hacer frente al cine temático de La 1 dedicado a Bruce Willis con la emisión de 'Jungla de cristal: la venganza' así como a 'La Voz' en Antena 3, 'De Viernes' en Telecinco, la película 'Objetivo: Londres' en Cuatro y 'Equipo de investigación' en La Sexta.

Carmen Maura, protagonista de 'Historia de nuestro cine'

Elena S. Sánchez y Carmen Maura en 'Historia de nuestro cine'. | RTVE

A sus 80 años y con más de 150 películas en su filmografía, la actriz madrileña sigue al pie del cañón, demostrando su gran versatilidad y compromiso con el oficio. Prueba de ello es su último trabajo estrenado en salas, 'Vieja loca' (Martín Mauregui, 2025).

El programa de La 2 recuperará para la ocasión una de las grandes joyas de nuestro cine, ‘¡Ay, Carmela!’, dirigida por Carlos Saura en 1990. Una película que le valió a Carmen Maura su segundo Premio Goya a mejor interpretación femenina protagonista y que será el punto de partida de la entrevista en profundidad que Elena S. Sánchez realizará a la actriz, donde repasarán los momentos más destacados y personales de su trayectoria.

¿De qué va '¡Ay, Carmela!?, la película que emite hoy La 2

Paulino y Carmela son marido y mujer, trovadores que recorren el campo durante la Guerra Civil Española. Son republicanos, y viajan con su asistente mudo, Gustavete. son arrestados al caer en territorio rebelde por error y temen un pelotón de fusilamiento.

Reciben el indulto de un comandante fascista italiano que ama el teatro, el cual, está organizando un espectáculo para sus tropas. Negocia con Paulino escenificar una parodia de la República a cambio de su libertad y la de sus compañeros.