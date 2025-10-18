Cómo seguir las noticias de El Televisero en Google Discover: no te pierdas nuestros mejores contenidos con un sencillo gesto

Informarte de forma inmediata sobre toda la actualidad de la televisión va a estar desde este momento al alcance de tu mano con un simple clic. Discover, la herramienta de Google que muestra en tus dispositivos una selección de noticias, vídeos y contenidos que puedan interesarte, desde ahora podrás personalizarlo.
Hasta hace poco, la selección que Google Discover mostraba en tu dispositivo móvil dependía casi en su totalidad de lo que el algoritmo decidía en función de tu historial de búsquedas e interacciones. Pero a partir de ahora Google ha introducido un relevante cambio: la posibilidad de escoger tú mismo a qué medios quieres seguir directamente desde Discover.
Si quieres marcarnos como tu fuente favorita sobre esta temática y dar prioridad a los artículos de El Televisero para que aparezcan más a menudo en tu pantalla, ya puedes seguirnos en Google Discover para acceder a nuestros contenidos de forma directa y no perderte ninguna información relevante de toda la actualidad televisiva.
Si sois lectores habituales de El Televisero, esta importante novedad es una gran oportunidad. Seguir a nuestro medio dentro de Discover te asegurará que estarás siempre informado de la última hora sobre series, programas, audiencias, plataformas y mucho más, sin necesidad de ir a buscarlo a propósito.
Cómo seguir a El Televisero en Google Discover
Configurar Google Discover para seguir a El Televisero es un proceso muy sencillo. Primero, asegúrate de que has iniciado sesión con tu usuario de Google. Una vez confirmada esta parte, entra en la página de perfil de El Televisero. Haz clic en el botón alargado de "Seguir en Google". Con este sencillísimo gesto, Google te irá mostrando en tu página personal de Discover más noticias, exclusivas, entrevistas... de El Televisero.
