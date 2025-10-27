Tony Spina, finalista de 'Supervivientes All Stars 2025', parte en dos al verbalizar su tragedia más dura

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' están viviendo unos días marcados por la emoción al afrontar sus últimos días de concurso. Así pues, la dinámica del "puente de las emociones" ha provocado que algunos de los supervivientes hayan mostrado su faceta más personal. Uno de ellos ha sido Tony Spina, quien se ha abierto como nunca antes al abordar el tema de su frustrada paternidad junto a su mujer Marta Peñate.

El finalista ha comenzado compartiendo un deseo ya conocido por todos: "Yo siempre he querido ser padre. Vengo de una familia estructurada y mi sueño era y es replicar un poco la familia que he tenido y con Marta lo puedo tener". Así pues, el italiano no ha dejado pasar la oportunidad de declarar su amor por Marta Peñate: "Yo sé que es el amor de mi vida y no me voy a separar de ella por nada del mundo. Me hubiese gustado ser padre joven y me alegro de no haberlo sido porque no habría sido con Marta y yo quiero ser padre sólo con Marta y es una cosa que me duele por ella".

El concursante de 'Supervivientes All Stars' no ha dejado pasar por alto los múltiples intentos a los que su pareja se ha sometido para poder cumplir el sueño: "Muchas veces se fustiga y no se tiene que fustigar. Es una cosa de los dos. Estamos luchando los dos para esto y, si no lo conseguimos, me da igual porque tengo una vida feliz con ella. ¿Que es mi sueño? Sí ¿Que lo vamos a conseguir? Pues no lo sé, pero no pasa nada".

En la misma línea, Tony Spina ha asegurado: "Amo a mi mujer y no necesito a nadie más y esa es la verdad. Lo que más pena me dio en este tema... no quería hablar mucho, pero ya lo digo, me voy a abrir en canal. En el último intento que hicimos Marta y yo, todo estaba perfecto y de la noche a la mañana lo perdimos. Y lo que más me dolió es ver a mi mujer diciendo: 'Tony, ¿tú estás seguro que quieres estar conmigo aunque no pueda darte hijos?'".

Sobre este crítico momento, el ya marido de Marta Peñate ha declarado: "Ver a mi mujer llorando diciéndome esas cosas, se me parte el alma. Yo lo que quiero es estar con ella y verla con esa ilusión... Que me enseñe los positivos de embarazo, verla a ella ilusionada. No es por mí, es por ella, y ver los chascos que se lleva... eso me parte el alma. Y repito, no es por mí es por ella, verla feliz es lo único que quiero".

Con lágrimas en los ojos, el náufrago ha encarado la última parte de su "puente de las emociones" deslizando: "La última espinita que tengo antes era justamente en este peldaño. Me hubiera encantado que mi padre me hubiera visto también (casándose y con hijos)". Unas palabras que han emocionado a Marta Peñate, quien no ha podido contener las lágrimas desde plató de 'Supervivientes All Stars'.