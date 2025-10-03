Sorpresa en 'Supervivientes': Marta Peñate pide matrimonio a Tony Spina en Honduras y esta es su respuesta

Marta Peñate ha sido una de las protagonistas de la quinta gala de 'Supervivientes All Stars'. Una entrega en la que la canaria tenía como misión anunciar la unificación. Para ello, la joven no ha dudado en lanzarse desde el helicóptero y llegar a nado a la playa en la que transcurre el reality. La visita de Peñate a los Cayos Cochinos no se ha quedado ahí y es que la superviviente ha compartido su intención de casarse con Tony Spina en dicha isla y de forma oficial.

Antes de ese momento se ha producido su lacrimógeno reencuentro. Mientras que Marta Peñate nadaba hacia los cayos, Tony no podía evitar las lágrimas. "Por favor, ¡ven ya!", ha comentado sollozando mientras esperaba a su pareja arrodillado en la arena. El reencuentro no se ha hecho esperar y ambos se han envuelto en un tierno abrazo que ha provocado el aplauso de los espectadores en plató.

"Te echo muchísimo de menos mi amor", ha esbozado la ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars'. Por su parte, el italiano le ha respondido diciendo: "No me quiero separar más de ti". Una escena que ha enternecido a los presentadores y es que, mientras Jorge Javier confirmaba estar "al borde de la lágrima", Laura Madrueño ha asegurado tener la piel de gallina.

Marta Peñate y su boda con Tony Spina en 'Supervivientes All Stars'

Poco después, la euforia del momento ha provocado que Marta compartiese su deseo de casarse con Tony Spina en pleno reality. "Quiero un deseo real, no un paripé ni un teatro: me quiero casar en Honduras, de verdad, que yo pueda validarlo en España", han sido las palabras empleadas por Peñate haciendo referencia al deseo que la organización de 'Supervivientes' le "debe" por tirarse del helicóptero.

Lejos de quedarse ahí, la pareja de Tony Spina ha esgrimido los motivos que le han llevado a tomar dicha determinación: "Me ahorro dinero, compromisos. Me caso donde gané el All Stars… Y con todas las cosas que tengo por medio, no tengo vida para hacer una boda, me estoy centrando en otras cosas. Me haríais un favor". Dicho y hecho, puesto que Jorge Javier ha advertido: "Tu deseo se va a hacer realidad: te casarás en Honduras. Te vas a casar en Honduras. Te vamos a organizar una boda que no la vas a olvidar en tu vida".

La emotiva pedida de Marta Peñate a Tony Spina y su respuesta

Poco después, durante la emisión de los últimos minutos de la gala, Marta Peñate ha podido proponérselo directamente a Tony Spina. Juntos en una playa, la joven ha comenzado diciendo: "Que sepas que mi madre está muy cabreada con esto. es verdad que siempre decimos que tú y yo somos la prioridad y por las cosas que nos pasan... Yo siempre intento atrasar una cosa que siempre has querido y que a ti te hace mucha ilusión. Siempre atraso, pero para mí tú eres la prioridad y para mí, tú y yo somos muy importante, y es verdad que por el egoísmo de conseguir la cosa que yo quiero tener".

De igual manera y ante el nerviosismo de Tony Spina, la canaria se ha arrollado para pronunciar las siguientes palabras: "Tony, mi amor. ¿Quieres casarte conmigo pero de verdad eh?". Acto seguido, los dos se han fundido en un enternecedor abrazo, mientras que Marta Peñate insistía: "Amor, ¿por qué me lloras tanto? Que es verdad eh". "Pues claro, ¡cómo no voy a querer si eres lo mejor de mi vida! No me quiero separar más de ti, no puedo", ha contestado entre lágrimas el italiano.

Por su parte, su ahora prometida ha añadido: "No quiero que pienses que estoy mal, estoy mal, pero no quiero que lo pienses. Lloro todas las noches. No soy Meghan Fox, pero me quiero casar contigo". "Eres la mejor mujer que puedo tener. Te amo, tú siempre vas a ser mi prioridad. Tú siempre eres mi prioridad, en todo", ha remarcado el concursante.