Así ha sido la singular boda entre Marta Peñate y Tony Spina en Honduras y de carácter oficial

Marta Peñate y Tony Spina ya son marido y mujer. Los dos han oficializado su relación y se han estrenado en el matrimonio debido a la boda que 'Supervivientes All Stars' les ha organizado a pie de playa en los Cayos Cochinos. A diferencia de anteriores ocasiones, el reality ha contado con la participación del alcalde de La Ceiba (Honduras), lo que provoca que el enlace entre los dos sea válido en el registro civil. Una ceremonia marcada por la emoción de los novios y por las emotivas palabras que ambos se han intercambiado.
Los primeros en llegar a la ceremonia han sido Iván González, Jessica Bueno y Gloria Camila, quienes han disfrutado de un cóctel de bienvenida. Éstos han acudido ataviados con románticos motivos florales. Poco después, el padrino y la madrina han conducido a los novios al improvisado altar en el que Laura Madrueño ha hecho de maestra de ceremonias. No obstante, el enlace ha sido oficiado por el alcalde de La Ceiba.
Antes de que Marta Peñate llegase junto a Rubén Torres, Tony ha compartido unas emotivas palabras: "No solo es el decir "estoy enamorado". Es que he encontrado la compañera de mi vida y sé que voy a estar el resto de mi vida. Y lo más importante: es una mujer que admiro y amo con locura. Yo con ella no necesito nada más".
Con Marta Peñate ya a los pies del altar, los dos se han intercambiado unas palabras cargadas de sentimiento y emoción. En primer lugar, la canaria ha confesado el motivo por el que había pospuesto su enlace: "Yo he mentido un poco porque yo he dicho que es por el dinero, porque cuesta una boda y tal, pero en el fondo es por otras cosas. Me da igual hacerlo público porque para que critiquen el dinero, que critiquen la verdad. Estoy en un proceso muy costoso, el embarazo, me enfoco mucho en eso y no tengo tiempo. Sé que a él le hace mucha ilusión, pero yo, imagínate que estoy en un proceso, me tengo que hacer una trasferencia, la boda, nervios... no quiero que me salga mal eso y los nervios".
Entre lágrimas, la novia ha podido escuchar las palabras de Laura, su hermana, quien el ha enviado un mensaje de respaldo a su unión. Acto seguido, Tony Spina ha hecho sus votos: "Te he elegido a ti porque eres la mujer de mi vida, mi confidente... En pocas palabras, eres mi vida. Estoy tan enamorado, sé que contigo esto va a ser para siempre porque te he elegido como compañera de mi vida y sé que siempre vamos a estar juntos. No lo olvides".
El turno le ha llegado a Marta Peñate, quien visiblemente emocionada pronunciaba las siguientes palabras: "Que sepas que tú para mí eres la persona más importante que ha pasado por mi vida, que nunca he encontrado un hombre como tú, que yo nunca supe lo que era el amor hasta que te conocí y que en la vida muchas veces no importa si eres la primera o la segunda, sino ser la última y ojalá que nos muramos juntos y que estemos toda la vida". "Te prometo que lo nuestro va a ser el típico amor de viejitos. Te he conocido cuándo te tenía que conocer", le ha hecho saber el italiano antes de que el alcalde de La Ceiba tomase la palabra.
Finalmente y antes de que ambos se fundiesen en un romántico beso, el alcalde, mirándoles, les ha dirigido unas sentidas palabras. "Veo mucho amor y me siento muy feliz por ti Marta y por ti Tony. La verdad que creo que dijiste, un amor verdadero que ha pasado todas las pruebas y, sin más preámbulos preparé algo para ustedes... Hoy nos encontramos aquí en este rincón mágico del mundo aquí en la isla de Cayos Cochinos, rodeado de mar, cielo y mucho amor para celebrar el compromiso de Marta Peñate y Tony Spina".
El invitado no se ha quedado ahí, puesto que ha añadido: "El matrimonio no solo es un acto legal y una formalidad, es una promesa de caminar juntos con la mirada hacia el futuro y el corazón en el presente. Es el compromiso de compartir no solo los momentos de calma, sino también las tormentas y de tormentas sabes mucho Tony. Habéis vivido el amor a la vista de todos y entre cámaras, desafíos y emociones, pero ahora es momento de mostrar el amor verdadero. Sobrevive a todo, al sol, a las pruebas, a los días largos y a las opiniones ajenas y lo vuestro a sobrevivido con humor y con verdad".
Unas palabras que han conseguido emocionar a los presentes en el acto. También a Adara Molinero que les ha acercado los anillos para, acto seguido, darse el "sí, quiero". La respuesta afirmativa de los dos ha provocado que éstos se fundiesen en un gran beso con el que han sellado su amor y, por ende, su matrimonio. "A partir de ahora le voy a joder la vida", ha soltado con cierta sorna Marta Peñate. Poco después, tanto el novio como la novia han pasado por el atril en el que han oficializado su matrimonio a través de una firma.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram