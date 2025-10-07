'Sueños de Libertad', avance capítulo del miércoles 8 de octubre: Vuelco de 180 grados con Begoña y Gabriel

'Sueños de Libertad' está de celebración pues la semana pasada cumplía 400 capítulos en las sobremesas de Antena 3. Todo un hito pues además lo hace siendo la serie diaria líder y la ficción más vista de toda la televisión actual. Una conmemoración que ha coincidido además con el punto culmen de varias de sus tramas con el descubrimiento por parte de Damián de la verdad sobre la muerte de su hijo Jesús y con el asesinato de Don Pedro como venganza.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras el acuerdo de Damián con Zabalza, un coche llegaba a la colonia y soltaba malherido a José. Gaspar lo encontraba y lo llevaba de inmediato al dispensario para que Luz pueda hacerse cargo del hombre. Tras escuchar el nombre de Cristina, Gaspar corría a buscar a la joven para avisarla de que han encontrado a un hombre malherido preguntando por ella. Así, el hombre se reencontraba por fin con su hija y con Irene.

Por su parte, Gabriel descubría que Tasio se está encargando de ampliar el acuerdo con los americanos y se propone para ayudarle como mediador con la intención de poder manipular la negociación en su propio beneficio y continuar con su plan de venganza contra los De La Reina. Por otro lado, Tasio se reunía con Emma Govantes para firmar el contrato para la publicidad de Pasión Oculta pero la actriz exigía un sueldo más alto de lo previsto aunque el director terminaba cediendo.

Raúl sigue de enhorabuena pues acaba de recibir la propuesta de una escudería para que pueda correr hasta final de temporada. Algo con lo que podría cumplir el sueño que ha tenido desde pequeño. Tras ello, decide contárselo a Claudia y ella reaccionaba con cierta frialdad. Y para tratar de que rechazara la oferta le contaba que don Pedro le ha dejado un sueldo vitalicio como parte de su herencia. Algo que provocaba un fuerte enfrentamiento entre ellos.

Gabriel avisaba a María de que va a boicotear el encuentro con los americanos y que va a intentar recuperar a Begoña después de sus últimos rechazos. Y en el dispensario, Luz advertía a Irene y a Cristina que José está más grave de lo que pensaba y que lo mejor sería trasladarlo al hospital de Toledo pero ellas lo rechazaban y terminaban acordando que se quede en el apartamento del dispensario con Cristina como cuidadora.

Andrés le contaba a Begoña que don Pedro boicoteó a Joaquín para arrebatarle la dirección de la fábrica y que quizás fue él quién mató a Jesús tal y como llegaron a pensar. Paralelamente, tras mucho pensárselo, y después de un desencuentro con don Agustín, Digna decidía citar a su sobrino y a Begoña para contarles todo lo que pasó verdaderamente la noche que Jesús murió. Y completamente conmocionados tras saber que don Pedro también le tenía amenazada no dudaban en consolarla.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 410 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 410 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', José consigue levantarse y por fin él y Cristina pueden tener un emotivo reencuentro y la conversación pendiente que tenían en la que ella le deja claro que ya sabe que es su padre. Ahora que don Pedro no está parece que ambos pueden tener una relación como padre e hija.

Begoña y Andrés acuerdan guardar silencio ante la revelación de Digna sobre la muerte de Jesús para evitar que Julia lo descubra. Pero la complicidad y los secretos entre ambos hacen que Gabriel sospeche y muestre su temor porque la enfermera y su cuñado vuelvan a las andadas con su relación y no duda en compartirlo con María, que se queda intranquila.

Mientras, en casa de los Merino, Luz informa del estado de José y de todo lo que don Pedro le hizo. Algo que provoca que Digna sienta compasión por Irene y anima a su hijo Joaquín a que la perdone por lo que le hizo presionada por el empresario. Paralelamente, Andrés anima a su padre a que perdone a Digna pero Damián es incapaz de olvidarse de lo sucedido con Jesús. Y tras ello, Joaquín trata de hablar con su primo preocupado por que pueda delatar a su madre pero Andrés le deja claro que no y ambos se reconcilian.

Posteriormente, Luis trata de animar a Cristina en el invernadero y mostrarle todo su apoyo por lo sucedido con su padre biológico. Y tras este nuevo acercamiento, la joven se queda descolocada por sus sentimientos hacia el perfumista. Mientras, Irene acude a hablar con Damián para agradecerle su gesto para que José fuera puesto en libertad y ambos retoman su amistad. Después, Cristina le cuenta a Claudia el lado más oscuro del que fue su suegro.

Gabriel ve frustrado su plan de boicot con los americanos con la presencia de Andrés en la reunión y sufre un gran revés. Finalmente, Perfumerías de La Reina consigue firmar un acuerdo muy beneficioso con los americanos. Por su lado, Begoña le cuenta a Luz que está empezando a pensar que se ha precipitado en su relación con Gabriel y que no está convencida de contarle lo de su embarazo y además deja caer que quizás tiene que hacerse cargo del bebé en solitario. Pero finalmente después de que Gabriel le confronte por su relación con Andrés Begoña le termina revelando que está embarazada.