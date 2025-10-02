Sonia Monroy es expulsada de 'Supervivientes All Stars 2025' según los usuarios de la encuesta

Después de la salvación de Jessica Bueno el pasado martes en 'Tierra de Nadie', Sonia Monroy, Miri Pérez Cabrero y Carlos Alba se disputan este jueves la cuarta expulsión de 'Supervivientes All Stars 2025'. ¿Quién seguirá los pasos de Kike Calleja, Elena Rodríguez y Fani Carbajo?

A la espera de saber el resultado oficial del expulsado de esta semana, podemos intuir quién puede ser el concursante que abandone Honduras a decir por los resultados de la encuesta de El Televisero. Con casi 40.000 votos parece que la cosa estará entre dos de los nominados aunque hay una clara favorita para su eliminación.

Recordemos que se vota para salvar, por lo tanto la expulsada será aquella que haya obtenido el menor porcentaje. En este momento, la concursante más votada por la audiencia en nuestro sondeo es Miri Pérez-Cabrero, pues cuenta con el 39% de los votos.

En segundo lugar se sitúa Carlos Alba. Así, el exconcursante de 'MasterChef' se conseguiría salvar de la expulsión según el 33% de nuestros lectores que le han apoyado en la encuesta. Por último se sitúa Sonia Monroy con un 28% de los votos. De modo que según nuestra encuesta la cuarta expulsada será la actriz y cantante.

Hasta que se produzca la ceremonia de eliminación en la quinta gala que ofrece Telecinco a partir de las 22:00 horas, puedes seguir votando en la app de Mediaset Infinity y también participando en la encuesta de El Televisero. Y tú, ¿quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes': Sonia, Miri o Carlos? ¡VOTA YA!