Reparto de temas de la Gala 6 de 'OT 2025': Lista con todas las canciones del lunes 27 de octubre

Tras una gala 5 en la que parece que los concursantes de 'OT 2025' empiezan a despegar, los alumnos del talent afrontan su sexta semana dentro de la academia con los temas que interpretarán en la Gala 6 del próximo lunes 27 de octubre.
La maquinaria de 'OT 2025' no cesa y tras decir adiós a los cuatro primeros concursantes, el próximo lunes viviremos la quinta expulsión de la edición entre Max y Lucía Casani, dos repetidores que ya saben lo que es enfrentarse al veredicto de la audiencia.
Como cada martes, Noemí Galera y Manu Guix se han encargado de entregar los temas que se cantarán en la próxima gala y en la que el objetivo es seguir creciendo de nivel.
Para abrir la gala 6 de 'OT 2025', los doce concursantes que siguen en la academia cantarán la canción "Make your own kind of music" de Paloma Faith como grupal. Después llegará el turno de los nominados con Max cantando el tema "You will be found" de Ben Platt y Lucía Casani ha elegido "Tu falta de querer" de Mon Laferte.
Asimismo, esta semana habrá dos actuaciones individuales. Por un lado, Crespo, que como favorito de la semana cantará "Can't hold us" de Macklemore y Ryan Lewis y por otro, Cristina que versionará "Je me casse" de Destiny, la representante de Malta en Eurovisión 2021. El resto actuarán a dúo con temas de Jarabe de Palo, La La Love You, Rihanna y el célebre "Dos gardenias".
Este es el repertorio de temas para la Gala 6 de 'OT 2025':
GRUPAL - "MAKE YOUR OWN KIND OF Music" (PALOMA FAITH)
MAX - "YOU WILL BE FOUND" (BEN PLATT)
LUCÍA CASANI - "TU FALTA DE QUERER" (MON LAFERTE)
CRESPO - "CAN'T HOLD US" (MACKLEMORE Y RYAN LEWIS)
CRISTINA - "JE ME CASSE" (DESTINY)
GUILLE TOLEDANO Y CLAUDIA ARENAS - "DOS GARDENIAS" (ISOLINA CARRILLO)
TINHO Y TÉYOU - "AGUA" (JARABE DE PALO)
GUILLO RIST Y OLIVIA - "EL PRINCIPIO DE ALGO" (LA LA LOVE YOU Y SAMURAI)
LAURA MUÑOZ Y MARÍA CRUZ - "DIAMONDS" (RIHANNA)
