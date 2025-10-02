Protestas en Canal Sur por la intromisión del PP de Juanma Moreno: La burda manipulación, en cifras

El Consejo Profesional de Canal Sur ha vuelto a clamar contra la gestión de Juanma Moreno Bonilla de RTVA, denunciando el sesgo ideológico y la manipulación en los informativos de Canal Sur en un nuevo informe. El organismo ha vuelto a alzar la voz contra el Partido Popular advirtiendo sobre el desequilibrio en la información: 632 minutos sobre la corrupción del Gobierno central frente a 2 minutos totales sobre el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Bajo el título de 'Más ideología que información', el consejo profesional de la cadena pública andaluza ha publicado su último informe sobre el verano de 2025 subrayando alguna de las mayores polémicas que ha enfrentado el ente estos meses, como cuando se continuó con la retransmisión de una corrida de toros pese a la última hora del incendio de la mezquita de Córdoba, que si paralizó otros canales de televisión a nivel nacional.

El órgano independiente denuncia así como "Andalucía sigue desapareciendo del relato informativo de la televisión de los andaluces y andaluzas" a medida que Canal Sur pierde "independencia, rigor, veracidad y pluralismo". Con los datos recabados en los últimos cuatro meses, el Consejo Profesional denuncia como la cadena se ha convertido en "una prolongación del argumentario del PP".

La manipulación informativa en el Canal Sur de Juanma Moreno Bonilla, en cifras

Entre las disparidades más destacadas en cuanto al tratamiento de la información destacan los 632 minutos y 05 segundos dedicados a la corrupción del Gobierno central este verano, que ha recibido una cobertura 15 veces mayor que las noticias relativas a la educación en Andalucía (40 minutos y 47 segundos). Pero la inclinación ideológica de la cadena se hace evidente al repasar los datos sobre la información relacionada con el Partido Popular.

La formación que Juanma Moreno Bonilla preside en Andalucía y sus distintos personajes del panorama nacional no recibieron apenas cobertura a lo largo del verano, dedicando únicamente 7 minutos y 22 segundos a noticias sobre la imputación de Cristóbal Montoro y 2 minutos y 17 segundos al caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, destinaron 4 minutos y 36 segundos a comentar el maquillaje de Pedro Sánchez en su comparecencia tras la imputación de Santos Cerdán.

"Ha hecho suyos discursos de la batalla partidista"

La fijación de los informativos de Canal Sur con el Gobierno central ha opacado también las noticias en materia de Sanidad, pues a lo largo de los meses de verano solo se destinó 1 minuto y 2 segundos a las quejas por la situación sanitaria en la comunidad, frente al minuto y 29 segundos que ocupó la muerte de uno de los integrantes del Dúo Dinámico y los únicos 32 segundos que los informativos dedicaron a hacerse eco de las listas de espera en sanidad.

A eso se suma como el día del perro (1 minuto y 24 segundos) acaparó mayor tiempo de emisión que las protestas de los bomberos forestales por sus condiciones en Andalucía (1 minuto y 6 segundos). "Ha hecho suyo discursos de la batalla partidista, como la violencia en las manifestaciones propalestinas o las cesiones al independentismo y agravios a Andalucía", ha sentenciado el Consejo en su informe.