Pepe Navarro irrumpe en 'El tiempo justo' y muestra los destrozos de la tormenta de Ibiza en su casa

La tormenta Gabrielle ha dejado completamente devastada a la isla de Ibiza, a la que han tenido que llegar diferentes unidades de la UME para rescatar a personas y tratar de ayudar a todos los desperfectos que han dejado las lluvias. Uno de los afectados por este temporal ha sido Pepe Navarro.

El presentador irrumpía este miércoles en 'El tiempo justo' de Joaquín Prat desde su casa de Ibiza para contar en primera persona lo que se vivió en la isla pitiusa este martes y mostrar a toda la audiencia los estragos que han dejado las tormentas en su casa.

"Lo de ayer fue casi fantasmal. Desde esta terraza siempre se ve el mar y se ve Formentera pues ayer desde aquí no se veía absolutamente nada, la cortina de agua era tan intensa que era imposible ver absolutamente nada. Era como tener una pared negra dentro de casa y el agua entraba por todos los sitios", le explicaba Pepe Navarro a Joaquín Prat.

El presentador no dudaba en decir que "caer 300 litros por metro cuadrado es una barbaridad". Y mientras, Gonzalo Ferreño, el reportero de 'El tiempo justo' mostraba como la tromba de agua llevó a que el techo de parte de la casa de Pepe Navarro se viniera abajo y cayera al suelo.

"Como veis estos dos paneles del techo cayeron como plomo dejando el techo de esta manera con estos boquetes", explicaba el reportero. "Hubo tres momentos de lluvia, una fue de madrugada que me desperté del ruido que hacía al caer sobre la casa, vi que el agua había entrado y empecé a tapar cosas. Por la mañana sobre las 10 volvió la lluvia con una intensidad que era una cortina y cuando parecía que todo había pasado a las 3 de la tarde volvió a llover con más intensidad", proseguía contando el ex participante de 'Bailando con las estrellas'.

"La banda sonora de estos días han sido las sirenas de las ambulancias, de la policía y de los bomberos. Además han actuado en todo lo que han podido, es imposible atender a todo porque han caído árboles, se han desmontado carreteras, los caminos están todos destrozados, y además ha venido ayuda exterior que está bien recibida. La actuación de todos los organismos públicos ha sido auténticamente excepcional atendiendo a lugares a los que es difícil tener acceso. Ha sido una experiencia realmente extraña, yo no lo había visto nunca", relataba Pepe Navarro.

Además el presentador le confesaba a Joaquín Prat que había hablado con una mujer de 90 años que le había dicho que esto había sido algo inaudito nunca visto en la isla. "En Ibiza suele haber lluvias torrenciales pero no en esa medida. No llovía desde el mes de mayo, cayó algo, alguna gota en julio y agosto. Pero este año la gota fría se ha retrasado casi un mes y ha venido con mucha fuerza, es como que ha caído el agua que ha tenido que caer y toda la que se ha ahorrado en los últimos tiempos", añadía.

Por último, Pepe Navarro ha querido destacar la ejemplaridad con la que se han comportado todos los vecinos de Ibiza. "Esta mañana he visto como ayudaban a una casa completamente inundada a sacar el agua. Ha habido actos de solidaridad y el comportamiento cívico ha sido muy ejemplar ayudando unos a otros", concluía antes de que Joaquín Prat le invitara a acudir al plató de 'El tiempo justo' la semana que viene para habar de su paso por 'Bailando con las estrellas'.