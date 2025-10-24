Mediaset anuncia a 16 invitados de lo nuevo de 'Universo Calleja': de Luis Zahera a Ana Peleteiro o Ruth Lorenzo

El equipo de 'Universo Calleja', el programa de Jesús Calleja en Telecinco, se encuentra inmerso en el rodaje de la segunda temporada tras una primera que resultó satisfactoria en audiencias (11,9% de media), con Nepal y Egipto como enclaves.

Ahora, para la segunda tanda de capítulos, los destinos elegidos son Canadá y China. La aventura en el país americano ya ha concluido y, desde este 24 de octubre, las grabaciones han empezado en el gigante asiático.

Mediaset ha confirmado oficialmente quiénes serán los invitados que han aceptado vivir esta experiencia única con Jesús Calleja como anfitrión. Son 16 grandes rostros famosos de diferentes ámbitos: interpretación, música, espectáculo, deporte, gastronomía, televisión o redes sociales.

Para la primera parte de 'Universo Calleja 2' en Canadá, quienes acompañarán al veterano aventurero en un apasionante viaje serán Maxi Iglesias, Ruth Lorenzo, Santi Millán, Ana Peleteiro, Willy Bárcenas y el cómico Raúl Pérez.

En el caso de la segunda parte, en China, el grupo de invitados será muy variopinto con la atleta María Pérez, reciente bicampeona mundial de marcha; los actores Luis Zahera, Gorka Otxoa e Hiba Abouk; la extenista Arantxa Sánchez Vicario; el maestro repostero Jordi Roca y los creadores de contenido Lola Lolita, Sofía Surferss, TheGrefg e IlloJuan. Y

'Universo Calleja' es un formato producido por Mediaset en colaboración con Zanskar Producciones. Más que un viaje de aventura, es una experiencia de convivencia y autodescubrimiento en la que los participantes se enfrentarán a la naturaleza, al entorno y a sí mismos. A lo largo de cada ruta, se generarán vínculos inesperados y surgirán conversaciones que trascienden lo televisivo.