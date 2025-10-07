Mariló Montero lleva al límite a Hanan Alcalde ante sus bulos en Antena 3: "Nunca he dicho eso"

Días después de ser detenida por las fuerzas israelíes cuando trataba de llegar a Gaza con el resto de tripulantes de la Flotilla para ofrecer ayuda humanitaria, la activista Hanan Alcalde ha acudido este martes a 'Espejo Público'. Y aunque la invitada estaba decidida a compartir con todo detalle las torturas que sufrieron tras ser capturados, ha terminado viviendo un fuerte encontronazo con Mariló Montero.

"Se nos puso contra una bandera, a Greta le hicieron besarla", ha recordado la activista durante su encuentro con Susanna Griso este martes reafirmándose en su firme compromiso para conseguir la liberación del pueblo palestino y continuar condenando el genocidio. "Estamos comprometidos con el pueblo palestino y lo que pase sobre nuestros cuerpos lo aguantaremos", ha insistido la invitada.

Mariló Montero vive un tenso enganchón con Hanan Alcalde: "Estás preguntándome en base a bulos"

Sin embargo, Mariló Montero no ha tardado en echar por tierra la causa de la Flotilla y el discurso de Hanan Alcalde dejando a un lado la ensordecedora condena a nivel social de lo que está sucediendo en Gaza. "Dijo usted que negaba los crímenes de Hamás del 7 de octubre de hace dos años, en el que se asesinaron a 1.200 personas", le ha recriminado la colaboradora de Antena 3.

Hanan Alcalde y Mariló Montero en 'Espejo Público'

"Nunca he dicho eso", ha respondido rápidamente la miembro de la Flotilla sin que la presentadora le dejase explicarse. "Usted llegó a decirlo. Está textualizado. Yo lo escuché", ha reiterado la periodista manteniendo su tono crítico sobre la condena de los crímenes del estado israelí. Así, la tertuliana de 'Espejo Público' ha echado en cara a la invitada negar las violaciones a mujeres israelíes.

"Usted dijo que esas violaciones no se habían producido por parte de Hamás y que había chicas que se habían sentido ofendidas porque no las habían secuestrado", recordaba entonces Mariló Montero, que aún así no conseguía achantar a la activista. "Eso es totalmente mentira. Estás manipulando mis palabras. Hay que tener cierto rigor periodístico y traducir lo que he dicho", ha contestado Hanan.

Y la entrevistada no ha dudado en parar los pies a la compañera de Susanna Griso, echando por tierra los argumentos tras su duro discurso contra ella. "Estás preguntándome en base a bulos. No puedo negar la muerte de personas que hubo en un festival, también en un fuego cruzado", ha comenzado explicando la activista interrumpiendo a la colaboradora del matinal.

"Muchas de ellas fueron víctimas de los propios israelíes en torno a una directiva llamada Aníbal que, para que no haya cautivos, disparaban a diestro y siniestro contra todos", ha resuelto Hanan Alcalde sin que esto sirviese de explicación para la tertuliana. "Pero, ¿quién mató a quién el 7 de octubre?", reiteraba Mariló Montero desoyendo la respuesta de la invitada de 'Espejo Público'.

Sin embargo, la activista se ha mantenido firme. "Lo que digo es que hay que examinar el tema de las violaciones en un contexto de genocidio. Es verdad que, en contextos de guerra, siempre se han utilizado nuestros cuerpos", ha reiterado. "Y claro que puede haberlas, pero no creo en el relato sionista, que utiliza el bulo y la propaganda para justificar o hacer un blanqueamiento", terminaba señalando Alcade.

"¿Cuál es el bulo del 7 de octubre?", preguntaba de nuevo Mariló Montero en un intento de desacreditar a la invitada recordando las víctimas de Hamás. "¡El bulo es que son capaces de mentir con el tema de las violaciones!", exclamaba finalmente la activista, superada por el tenso enfrentamiento. "En cualquier caso, las imágenes que han aparecido son tan denigrantes, que poco importa si se han consumado las violaciones o no", terminaba señalando Susanna Griso para zanjar el debate.