María Pujalte tiene nueva serie tras 'Los misterios de Laura' y con el protagonista de 'Sueños de Libertad'

HBO Max y 3Cat se unen en la producción de 'In Vitro', una serie que se rodará en catalán y que se adentra en el universo de la reproducción asistida desde una mirada honesta y human con una clínica de fertilidad de Barcelona como principal escenario.

El reparto de 'In Vitro', que llegará en 2026, está encabezado por los actores Bruna Cursí ("Verano 1933") y David Verdaguer ('El mal invisible', "Saben aquell"), que vuelven a coincidir en pantalla tras protagonizar la citada película de Carla Simón.

Pero junto a ellos encontramos un reparto de caras conocidas entre las que se encuentran María Pujalte ('Los misterios de Laura', 'Perdiendo el juicio'), Alain Hernández ('Sueños de libertad', 'Las hijas de la criada'), Diana Gómez ('Valeria'), Francesc Ferrer ('Benvinguts a la família'), Peter Vives ('Velvet') y Anna Bertran, entre otros.

Con seis episodios de 45 minutos, 'In Vitro' combina drama y comedia para retratar las luces y sombras de la fertilidad, los nuevos modelos familiares y el debate entre ciencia y maternidad. "Nos interesaba mostrar las zonas grises: lo emocional, lo ético, lo científico y lo humano", explica Marc Crehuet ("Espejo, espejo"), co-creador y director de la serie.

Cada episodio aborda un caso diferente: parejas que buscan un embarazo tardío, mujeres monoparentales, familias LGBTQ+, turismo reproductivo o selección genética. Pero In Vitro también narra el viaje interior de Blanca, que al acompañar a otros empieza a cuestionar sus propias decisiones y deseos.

Creada por Alejandra Guimerà y Marc Crehuet, quien también dirige la serie, el guion está firmado por Marc Crehuet y Carmen Marfà, con la colaboración de Natalia Boadas y Víctor Sala en el desarrollo. La dirección de fotografía corre a cargo de Anna Molins y la dirección de arte de Teresa Caballero.

La ficción es una producción de Moiré Films y Rodar y Rodar, en coproducción con 3Cat y Francia, con la participación de HBO Max y el apoyo del ICEC y el programa Co-Pilot Series de Eurimage.

Así es 'In Vitro', lo nuevo de HBO Max y 3Cat con María Pujalte

Imagen oficial de 'In Vitro'.

La historia sigue a Blanca, una bióloga de 37 años que se incorpora como embrióloga a una pequeña clínica de Barcelona. En su día a día, se enfrenta a decisiones complejas, pacientes diversos y un sistema que a menudo prioriza la eficacia sobre la empatía.

Su compañero, Héctor, representa la visión opuesta: un profesional brillante pero distante, cuyo enfoque racional choca con la implicación emocional de Blanca. Entre ambos surge una tensión que pone a prueba sus convicciones.