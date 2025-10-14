Las 5 históricas cadenas de televisión que cierran el 31 de diciembre tras más de 40 años de emisiones

Han pasado 44 años desde que MTV abrió sus puertas con el videoclip de "Video Killed the Radio Star" cambiando el mundo de la música a nivel global. Desde entonces mucho han cambiado las cosas y en el sector audiovisual mucho más con el streaming siendo el principal beneficiado.

Por ello, parece que MTV ha decidido cerrar todos sus canales musicales en Europa a finales de 2025. En concreto serán las marcas MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live HD las que dirán adiós a finales de año. Fue la BBC la que tuvo acceso a esta información sobre la despedida de dichos canales en Reino Unido.

Pero el diario The Sun fue el encargado de ampliar la noticia y aseguró que todos los canales de MTV desaparecerán en los mercados en los que opera salvo en Estados Unidos. Y la fecha fijada para el adiós definitivo de los canales es el 31 de diciembre.

Es decir MTV desaparecería en otros mercados como Asia, América Latina y Australia. En lo que respecta a España cabe recordar que dichos canales de MTV se pueden seguir disfrutando a día de hoy dentro del catálogo de Movistar Plus+ así como Orange TV después que ya abandonaran Vodafone TV a finales de agosto.

Eso sí entre los canales que desaparecerán no se encuentra otra de las marcas de la compañía como es el caso de MTV 00s. Todo apunta a que la cadena original mantendrá sus emisiones regulares como hasta ahora, dirigiendo su programación a un público joven.

Por otro lado, hay que recalcar que esta decisión de cerrar cinco de las marcas más reconocidas de MTV coincide con la fusión entre Skydance Media y Paramount Global, lo que dio inicio a un proceso de reestructuración. Después de esta alianza se creó Paramount Skydance Corporation, con una fuerte apuesta por el streaming a través de Paramount+ y Pluto TV y un recorte de presupuesto de 500 millones de dólares.