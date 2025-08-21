Los catorce importantes canales que abandonarán Vodafone TV en septiembre por este motivo

Malas noticias para los abonados a Vodafone pues a partir del próximo 1 de septiembre dejarán de ver hasta siete canales en el servicio de Vodafone TV que hay que sumar a otros siete que ya se sabía que no continuarían. En concreto se trata de las cadenas que distribuye SkyShowtime después de que no hayan alcanzado un acuerdo para su renovación.
De esta forma, entre los canales que desaparecerán de Vodafone TV se encuentran marcas emblemáticas como Calle 13, SYFY y Comedy Central. Junto a ellos también dejarán de estar disponibles otros canales como MTV, Nick, Nick Jr. y DreamWorks.
Se trata como decimos de algunos de los canales más veteranos en España como es el caso de Calle 13 y SYFY, que llevan años siendo referentes en ficción criminal y ciencia ficción, respectivamente.
Unas bajas que se suman a los de los canales temáticos de MTV que ya estaban confirmadas desde hace semanas. Es decir también desaparecerán MTV Hits, MTV Live, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, Club MTV y NickMusic siendo en total catorce los canales que dejarán de estar activos.
"A pesar de las persistentes negociaciones para alcanzar un acuerdo razonable y justo, el contrato de distribución de los canales lineales de NBCUniversal International Networks y Paramount con Vodafone España finalizará el 31 de agosto de 2025", ha asegurado un portavoz de SkyShowtime según El País.
Tras no alcanzar este acuerdo, los canales que distribuye SkyShowtime se despedirán de Vodafone TV el 31 de agosto. No obstante, las siete cadenas citadas seguirán disponibles en otros operadores como Movistar Plus+, Orange TV, Euskatel, R, Telecable, Jazztel y Digi, entre otros.
Con este inesperado movimiento, Vodafone TV pierde sin duda parte del peso de su catálogo de entretenimiento familiar. Queda por ver si la compañía paliará el adiós de estos siete importantes canales con otras ofertas. Lo que si está claro es que el servicio arrancará septiembre con una parrilla mucho más limitada en contenidos de series, cine, programación infantil y música.
