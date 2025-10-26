'La Promesa', avance semanal del 27 al 31 de octubre con una suspensión de varios capítulos y un despido en ciernes

En el capítulo de 'La Promesa' de este lunes, 27 de octubre, algo preocupa especialmente a Ángela, angustiada por los planes de boda con Lorenzo y por la intención de Leocadia de que contraiga matrimonio con Beltrán para impedir que haya casamiento con el capitán de la Mata. La muchacha se desahoga con Curro, siente que no puede más y que en cualquier momento va a estallar, haciéndole una confesión importante.

Simona y Toño conversan sobre la conveniencia de un matrimonio con Enora después de quedar al descubierto sus mentiras. La cocinera le hace preguntarse a su hijo si la joven merece o no su ayuda y le insta a no defraudar a Manuel después de todas las oportunidades que le ha brindado. Pero, finalmente, Toño y Manuel discutirán por Enora.

Jacobo y Martina entran en crisis. Ella intenta recomponer su relación con el joven celebrando una cena íntima, pero fracasa. Mientras Pía, en una sincera conversación con Cristóbal Ballesteros, pide al mayordomo que no sea tan sumamente severo con Petra, pues, sin ninguna sensibilidad por su aún frágil estado, somete al ama de llaves a una presión excesiva.

María, que ha confesado que está embarazada, se siente indigna y sucia por lo que ocurrió la noche de marras en las fiestas de Luján. Pero Samuel, mostrándose comprensivo, intenta levantarle el ánimo para que no tenga esos pensamientos. Además, Pía la anima a reflexionar sobre su decisión de abortar.

Leocadia confirma que la carta que recibió Adriano en La Promesa no es de Catalina. La señora de Figueroa dudaba de su autenticidad y, efectivamente, las sospechas se constatan. Entonces, ¿quién ha enviado esa carta y por qué? Leocadia tiene en mente a alguien.

Cristóbal desoye la petición de Pia y, siguiendo órdenes de Leocadia, informa a Petra de que no puede seguir en su puesto como ama de llaves en ese estado.

*El martes y miércoles 28 y 29 de octubre no habrá capítulos de 'La Promesa' con motivo del Suecia-España de la UEFA Womens Nation League y por el Funeral de Estado por las víctimas de la DANA.

Avance de 'La Promesa' del jueves 30 de octubre

El tiempo corre para Petra: Cristóbal le da un ultimátum de unos pocos días para demostrar su valía como ama de llaves o será despedida. Manuel, finalmente, decide darle una nueva oportunidad a Enora y la trae de vuelta al hangar para seguir trabajando. Toño, por su parte, le pide tiempo a la joven para recuperar la confianza. Simona y Candela insisten a Lope en que debería publicar un libro con sus recetas ilustradas. María Fernández confiesa a Pía que ha tomado una decisión: no tendrá al bebé. Ángela sigue esquivando a Lorenzo como puede y Curro decide tomar una drástica decisión para ayudar a la joven a continuar con el plan de su madre. ¿De qué se trata?

Avance de 'La Promesa' del viernes 31 de octubre

Beltrán accede a casarse con Ángela, pero ésta pondrá una última condición a su madre para llevar a cabo su plan: ¡pasar dos días a solas con Curro lejos de La Promesa! ¿Aceptará Leocadia la petición de su hija? El humor de Adriano es cada vez peor y Martina se siente culpable de haberlo avivado hablándole de sus sentimientos hacia Catalina. Enora les da un regalo a las cocineras en agradecimiento por la defensa que han hecho por ella. Manuel recibe cartas de empresas interesadas en el diseño de su motor, ¡es todo un éxito! Pía avisa a María Fernández de que Paca, la partera, va a pasar por Luján y se ofrece a acompañarla. Petra confiesa a Samuel la amenaza de despido que le hizo Cristóbal y el sacerdote intenta mediar ante el mayordomo sin éxito. Cristóbal felicita a Lope por sus recetas ilustradas y Curro descubre cómo una muy parecida a las de Lope es publicada en el periódico bajo la misteriosa firma de Madame Cocotte. ¿Qué está ocurriendo?