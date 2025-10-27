La 1 de TVE cambia las tardes con pausa en la emisión de 'La Promesa', 'Valle Salvaje', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra'

La 1 de TVE modifica su programación vespertina esta semana, concretamente los días 28 y 29 de octubre, con motivo de la Women's Nations League en el caso del martes y del Funeral de Estado por las 229 víctimas de la DANA de Valencia en el primer aniversario el miércoles.

Esto provocará la suspensión de 'La Promesa' en ambas jornadas y el parón -en su caso por un día- para 'Valle Salvaje', 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora y 'Aquí la tierra'. Pero para que no pierdas detalle de los cambios de parrilla, vamos por partes.

En primer lugar, este martes, 28 de octubre, el partido de vuelta de semifinales entre Suecia y España de la Women's Nations League se producirá a las 19:00 horas, con previo que dará comienzo a las 18:40. De este modo, 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra' se quedarán sin emisión.

Por necesidades de programación, esto obligará también a reajustar la duración de las ofertas que anteceden al choque deportivo. 'Directo al grano' se ampliaría unos minutos hasta las 17:50 horas, momento en el que arrancará 'Valle Salvaje' hasta las 18:40h.

Así queda la programación vespertina de La 1 de TVE el martes, 28 de octubre

15:55 a 17:50 horas - 'Directo al grano'

17:50 a 18:40 horas - 'Valle Salvaje'

18:40 a 21:00 horas - UEFA Women's Nations League

En cuanto al miércoles, el Funeral de Estado por las víctimas de la DANA, cuando se cumple un año de la tragedia, también trastocará la parrilla de tarde de La 1 de TVE, que apostará por un informativo especial liderado por Pepa Bueno desde el Museo Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, entre las 17:50 y las 19:00 horas.

Así, en esta ocasión, 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' suspenden su emisión. Por su parte, 'Directo al grano' volverá a extenderse hasta las 17:50 horas y 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra' cogerán el relevo de esa retransmisión especial sin problemas. Eso sí, el programa de Cintora sumará media hora más este día, continuando con la cobertura de todo lo que suceda en la capital del Turia.

Así queda la programación vespertina de La 1 de TVE el miércoles, 29 de octubre

15:55 a 17:50 horas - 'Directo al grano'

17:50 a 19:00 horas - Funeral de Estado por las víctimas de la DANA

19:00 a 20:30 horas - 'Malas lenguas'

20:30 a 21:00 horas - 'Aquí la Tierra'

Ya a partir del jueves, 30 de octubre, la parrilla de la cadena pública volverá a una completa normalidad: