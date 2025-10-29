Por qué La 1 de TVE suspende 'La Promesa' y hasta cuándo durará su interrupción en la programación

Por motivos de peso, La 1 de TVE altera la programación de sus tardes esta semana, en los días 28 y 29 de octubre, afectando a 'Valle Salvaje, 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra', pero principalmente a 'La Promesa', que cae de la parrilla en dos jornadas.

Este martes, 28 de octubre, el partido de vuelta de semifinales entre Suecia y España de la Women's Nations League se ofrecía a las 19:00 horas, con un programa previo que daba comienzo a las 18:40. De este modo, 'Valle Salvaje' sí lanzaba un nuevo capítulo con normalidad, pero 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra' se quedaban sin emisión al coincidir de lleno.

En cuanto a este miércoles, 29 de octubre, el Funeral de Estado por las víctimas de la DANA, cuando se cumple un año de la tragedia, también obligará a cambiar la parrilla de tarde de La 1 de TVE, que apostará por un informativo especial liderado por Pepa Bueno desde el Museo Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, entre las 17:50 y las 19:00 horas.

En consecuencia, 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' suspenden su emisión. Por su parte, 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra' cogerán el relevo de esa retransmisión especial sin problemas. Eso sí, el programa de Cintora sumará media hora más este día, continuando con la cobertura de todo lo que suceda en la capital del Turia.

Con todo, 'La Promesa' se que fuera de la parrilla vespertina de La 1 durante dos jornadas consecutivas, ayer martes y hoy miércoles, y no volverá a emitirse con normalidad hasta este jueves 30 de octubre, en su horario habitual, a partir de las 18:30 horas. A continuación, te ofrecemos el avance del próximo capítulo.

Avance de 'La Promesa' del jueves 30 de octubre

El tiempo corre para Petra: Cristóbal le da un ultimátum de unos pocos días para demostrar su valía como ama de llaves o será despedida. Manuel, finalmente, decide darle una nueva oportunidad a Enora y la trae de vuelta al hangar para seguir trabajando. Toño, por su parte, le pide tiempo a la joven para recuperar la confianza.

Simona y Candela insisten a Lope en que debería publicar un libro con sus recetas ilustradas. María Fernández confiesa a Pía que ha tomado una decisión: quiere abortar. Ángela sigue esquivando a Lorenzo como puede y Curro decide tomar una drástica decisión para ayudar a la joven a continuar con el plan de su madre. ¿De qué se trata?



