La noticia del exterior a la que Adara Molinero tendrá que hacer frente tras 'Supervivientes All Stars 2025'

Este martes tendrá lugar la semifinal de 'Supervivientes All Stars' en la que, o Adara Molinero o Rubén Torres se quedarán a las puertas de la gran final, que se celebrará dos días más tarde, el jueves 30 de octubre. Uno de los dos se unirá a Miri Pérez- Cabrero, Tony Spina y Jessica Bueno, quienes ya son finalistas.

Sin embargo, a su regreso a España, sea cuando sea, Adara Molinero tendrá que hacer frente a la realidad. Y, según hemos conocido, no la esperan buenas noticias. En la gala del pasado jueves, su madre, Elena Rodríguez, salió precipitadamente del plató, lo que alertó a todos sus seguidores, que se preguntaban qué le habría ocurrido para dar este plantón al programa.

Horas después, la también exconcursante de 'Supervivientes All Stars' dio las explicaciones oportunas a través de su perfil de Instagram. Su madre y, por lo tanto, abuela de Adara, tuvo que ser ingresada en el hospital de urgencia, aunque, afortunadamente, ya se encontraba fuera de peligro. "Ayer me tuve que marchar de la gala porque ingresaron a mi mamá", explicó Elena junto a una fotografía en el hospital en que agarra la mano de su progenitora cariñosamente.

Además, según explicó, la mujer sufre Alzheimer desde hace "muchos años": "Lo explico porque me habéis preguntado mucho. Ella ya se encuentra un poquito mejor. Gracias a todos por preocuparos". Prueba de que ya está mejor es que este domingo sí que estuvo presente en la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' presentada por Sandra Barneda.

El ataque de ansiedad de Adara Molinero por el temporal que azota Honduras

Los últimos días no están siendo nada fáciles para Adara Molinero en Honduras. Y es que los temporales que están azotando la isla están causando estragos en los concursantes. "Ahora tenemos un pequeño claro, pero lleva lloviendo toda la noche, toda la mañana", explicó Laura Madrueño este domingo en 'Conexión Honduras'. Como consecuencia de estas tormentas, Playa Leyenda, el hogar de los participantes, había quedado "casi inhabitable" y estaba "absolutamente destrozada".

En un vídeo mostrado por el programa, se podía ver cómo el agua caía hasta formar enormes charcos, mientras la marea subía. Fuera de sí, en pleno ataque de ansiedad, Adara Molinero explotaba: "¡Esto es inhumano!". En la conexión con Sandra Barneda, ya algo más tranquila, la madrileña reconocía que "ha sido el fin de semana más duro de mi vida. He pasado mucho miedo y una ansiedad terrible".