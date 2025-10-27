Adara Molinero, abochornada en 'Supervivientes' ante su peor cara en un reality: "Siento vergüenza"

Adara Molinero ha protagonizado una de las imágenes más impactantes de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. La joven, junto al resto de sus compañeros, ha vivido en primera persona el paso de un fortísimo temporal por los Cayos Cochinos. Una situación que le ha puesto contra las cuerdas al sufrir un ataque de ansiedad captado por las cámaras y al que ha reaccionado con un comentadísimo gesto.

En concreto, Sandra Barneda se ha dirigido a la concursante durante la entrega dominical de 'Supervivientes All Stars': "Ha llegado el momento de ver esa tormenta que no cesaba y Adara, durante esa situación, entró tu desesperación y se apoderó de ti". Acto seguido, el reality ha emitido algunas de las imágenes más críticas de la joven mientras, junto a sus compañeros, intentaba subsistir bajo la acuciante lluvia.

Durante el visionado de las imágenes, la reacción de Adara Molinero no se ha hecho esperar. Visiblemente angustiada, la concursante se ha abrazado a Tony Spina al tiempo que se ha tapado los oídos para no escucharse gritar fuera de sí. No sólo eso, sino que Adara no ha podido contener sus lágrimas y no ha dejado de llorar durante toda la emisión del vídeo.

"No puedo escucharlo, no puedo. Es que me conecta con lo que viví. Siento mucha vergüenza de escucharme así. Pienso en mi familia y siento mucha vergüenza", ha declarado mientras que sus compañeros y la presentadora han intentado hacer que se calmase. "De eso también se trata 'Supervivientes, de apoyaros. Sois un equipo y lo habéis superado" ha declarado Sandra Barneda.

De vuelta a la angustiosa tormenta que ha marcado su paso por 'Supervivientes All Stars' durante las últimas horas, Adara Molinero ha declarado: "Me siento más fuerte, me siento otra persona desde que entré. Se lo estaba diciendo, justo". Un gesto aplaudido desde plató y refrendado por compañeros como Torres: "Tú has luchado, esta vez más que la anterior y llevas ya 58 días. Ella lo expresó chillando y yo interiormente y otra persona llorando y en silencio. Tenemos un momento de bajón y eso no da vergüenza".

El agradecimiento de Adara Molinero a sus compañeros en 'Supervivientes All Stars'

Cabe recordar que, tras el ataque de ansiedad sufrido por la joven, Adara Molinero no ha tenido reparo en agradecer la actitud de sus compañeros. Lejos de reprender a la concursante, tanto Torres como Miri o el resto no dudaron en ayudarla para lograr que se calmase. No solo eso, sino que le dedicaron emotivas palabras que ahora la todavía nominada ha querido agradecer.

"Fueron increíbles conmigo. Estoy muy agradecida la verdad porque fuisteis increíbles. Quería daros delante de todo el mundo muchísimas gracias porque tuvisteis mucha empatía. me arropasteis, me distéis vuestro cariño y de verdad que muchas gracias", ha declarado entre lágrimas para, acto seguido, fundirse en un emotivo abrazo junto a los cuatro concursantes restantes.

Un gesto que Sandra Barneda ha aplaudido desde plató: "Apoyar a una compañera, pero también a vosotros mismos. Es una barbaridad veros así. Yo me empapo, me vengo mojada, no tengo lugar donde cobijarme durante media hora y cómo me siento... Vosotros estuvisteis más de 48 horas así, ¡eso hay que vivirlo!".