Karmele Marchante llama "rata" a Rodríguez Menéndez y Pedro Ruiz le da la puntilla tras su muerte

La reciente muerte de José Emilio Rodríguez Menéndez está desatando todo tipo de reacciones. Una de las más sonadas ha sido la de la excolaboradora de 'Sálvame' Karmele Marchante, que ha regresado al foco mediático para criticar la figura del polémico abogado.

El controvertido y mediático Rodríguez Menéndez ha fallecido este jueves, 16 de octubre en Madrid a los 75 años tras llevar semanas ingresado, según adelantó Telecinco y confirmaron a EFE fuentes próximas al letrado, que ofrecía ofrecía sus servicios con el lema 'el abogado del diablo'.

Al frente de sonadas causas como defensor de El Dioni o la Dulce Neus y habitual en la televisión, además estuvo implicado en el caso del divorcio entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco o en la publicación de una entrevista falsa a Antonio Anglés, buscado por el asesinato de las niñas de Alcàsser.

En 2002, fue condenado a dos años de cárcel por un delito contra la intimidad relacionado con la grabación y difusión de un vídeo sexual de Pedro J. Ramírez. En 2006 fue condenado a otros diez años de cárcel y una cuantiosa multa por fraude fiscal. Durante su estancia en prisión, en 2008, y aprovechando un permiso penitenciario, protagonizó una fuga que acabó en una investigación interna en el Consejo General del Poder Judicial. También fue condenado hace dos años por la Audiencia Provincial de Madrid a otros cuatro años de cárcel por estafar a inversores en un negocio ficticio vinculado con la compraventa de petróleo.

Su fallecimiento ha provocado la vuelta a la palestra de Karmele Marchante, histórica de 'Sálvame'. "Se ha ido al infierno una rata de la peor especie: Rodríguez Menéndez", ha empezado escribiendo en su cuenta de 'X' de un modo demoledor. "Individuo de los bajos fondos con incursiones en la prensa del colorín. Asociado con Antonio David Flores, sacó la revista Dígame. En el primer número metió una foto mía metida en una jaula", ha revivido la periodista para rematar.

Se ha ido al infierno una rata 🐀 de la peor especie: Rodríguez Menéndez. Individuo de los bajos fondos con incursiones en la prensa del colorín. Asociado con ADFlores… sacó la revista Dígame. En el primer número metió una foto mía en una jaula 🐀 — Karmele Marchante B. (@KarMarchante) October 17, 2025

Por otro lado, Pedro Ruiz que no se suele morder la lengua ante ningún tema de actualidad, también se ha querido pronunciar sobre la muerte del abogado, pese a reconocer que nunca charló con él. "Una vez, me pidió una amiga una entrevista para un periódico que él editaba y le dije que no", confiesa el comunicador. "Ha pertenecido a esa franja oscura del mundo que jamás he frecuentado", termina dando la puntilla el actor.