Kiko Matamoros pega el golpe definitivo a Karmele Marchante tras desaparecer de la televisión

Si echamos la vista atrás a los primeros años de vida de ‘Sálvame’, es casi imposible no recordar a peculiares personajes como Karmele Marchante. Y aunque las risas son inevitables al recordar su candidatura a Eurovisión a través del programa, Kiko Matamoros no guarda un buen recuerdo de su experiencia con la catalana. El colaborador de ‘Ni que fuéramos’ cargó contra la que fue su compañera en el podcast ‘Special people club’, desenmascarando cómo era detrás de cámaras.

En 2016, Karmele Marchante desapareció abruptamente de la televisión, despidiéndose de su puesto en el espacio de Telecinco, al que años más tarde describiría como una «pocilga nauseabunda». Durante sus siete años de colaboradora, coincidió con grandes estrellas del programa como Belén Esteban, Mila Ximénez, Lydia Lozano e incluso Matamoros, que no guarda buen recuerdo de esa etapa.

Kiko Matamoros destapa lo vivido detrás de cámaras con Karmele Marchante

Kiko Matamoros acudió esta semana al podcast de Esty Quesada en Podimo y no dudó en deslenguarse contra la catalana cuando rememoraba sus años dorados en la pequeña pantalla. «Antes la televisión era más corrupta. Había gente como Karmele Marchante que se reclamaba como una mujer de izquierdas, moderna… Y se sentaba en un programa de Canal 9 y hablaba de la estupenda señora de Zaplana«, comenzó señalando el tertuliano.

Fue entonces cuando se sinceró sobre cómo era realmente compartir plató con la excéntrica periodista y sus contradicciones. «Pues me cago en su puta madre. Te quedabas a cuadros. A Mar Flores le dio de hostias… Y el día que se entera de que es hermana del director de contratación de su productora empezó a ser ‘Santa Mar Flores’. Esto es lo que había», señaló Matamoros, denunciando la doble cara de su antigua compañera.

Pese a llevar sin coincidir más de ocho años en ningún plató de televisión, parece que Kiko Matamoros sigue guardando un mal recuerdo de la intérprete de ‘Soy un tsunami’. Sin embargo, parece que el sentimiento es mutuo. «Ya no sé cómo explicar que no vuelvo a ese programa infame. Están utilizando mi imagen para mentir y confundir, lo único que hacen bien, y vender humo», sentenció la catalana en su cuenta de Instagram años después de su marcha.

¿Qué fue de Karmele Marchante?

Y es que, no es la primera vez que la antigua colaboradora de ‘Sálvame’ se ha mostrado arrepentida de su paso por la prensa del corazón. Sus primeros pasos en televisión fueron en la década de los 80, de la mano de ‘Informe Semanal’. No fue hasta 2009 cuando se unió a las tardes de Telecinco, y se mantuvo como un rostro habitual hasta 2011, cuando se mudó a Inglaterra. Pero no sería hasta 2016 cuando después de un par de idas y venidas la periodista oficializó su salida del programa y de la televisión.

«Haber trabajado en la prensa del corazón ha sido el error más grande de mi vida», llegó a sentenciar la excompañera de Kiko Matamoros, que más tarde regresaría por un tiempo limitado a la pantalla de la mano de ‘Espejo Público’ además de colaborar en Catalunya Radio. Por lo que, al contrario de Aida Nízar, Karmele Marchante no firmará un tratado de paz con sus compañeros reencontrándose en ‘Ni que fuéramos’.