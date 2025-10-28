José Antonio León apunta con claridad al ganador de 'Supervivientes All Stars 2025' por este motivo

Queda poco más de cuarenta y ocho horas para que conozca el nombre del ganador o ganadora de 'Supervivientes All Stars 2025' y los rostros de Telecinco tienen sus favoritos, tal es el caso de José Antonio León. El colaborador de '¡De Viernes!' tiene claro quién debe hacerse con la victoria.

Mientras que exconcursantes de 'Supervivientes' como Sofía Suescun o Alexia Rivas han clamado el voto por Miri Pérez Cabrero, Ángel Cristo ha manifestado públicamente que se decanta por Rubén Torres como el ganador de esta segunda edición con leyendas del reality.

Por su parte, José Antonio León es muy amigo de Jessica Bueno, por lo que no ha dudado en pedir el voto para ella a través de las redes sociales. Aprovechando la visita de Amador Mohedano el pasado viernes al programa de Telecinco, el periodista le pidió que también le mostrase su apoyo, y así lo hizo.

"Yo creo que la que tiene que ganar es Jessica, porque lo está demostrando: se está portando muy bien, muy digna en su papel de mujer empoderada", comentó el hermano de Rocío Jurado en uno de los stories del colaborador. Este compartió también otras historias celebrando que la sevillana se haya convertido en la tercera finalista del programa.

Los motivos que alega José Antonio León para votar a Jessica Bueno como ganadora

Y es que, para alegría de José Antonio León, así como de todos sus seguidores, Jessica Bueno obtenía el pasado domingo la tercera plaza en la final, en la que también estarán luchando por la victoria Miri Pérez-Cabrero y Tony Spina. La modelo se salvó de la nominación frente a Adara Molinero y Rubén Torres. Uno de los dos será el expulsado este martes, a las puertas de la gran final, que tendrá lugar este jueves 30 de octubre.

José Antonio León ha pedido a sus seguidores que voten a su amiga en la app de Mediaset Infinity para que sea la ganadora de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. Y es que considera que una buena superviviente no es solo la que gana pruebas: "¿La supervivencia es ganar pruebas una tras otra cada semana y llegar a la final o es afrontar las caídas y saber contenerse, dar amor, entregarse a la amistad y que no se te vaya la pinza en situaciones extremas, sin quejarse además? ¿Sabéis quién ha hecho lo segundo? ¡Jessica!", sentenciaba el periodista.