Javier Ruiz no nombra a Telecinco pero sentencia muy claro las consecuencias que paga del éxito de TVE

'Mañaneros 360' vive su mejor momento de la historia en TVE consiguiendo cada día récord tras récord. En apenas unos meses, el programa que presentan Adela González y Javier Ruiz ha pasado de estar en la irrelevancia a ser el líder de las mañanas dejando a sus rivales, Susanna Griso en 'Espejo Público' y Ana Rosa en 'El programa de Ana Rosa' fuera de juego y a Antonio García Ferreras en 'Al rojo vivo' muy tocado en audiencias.

El crecimiento que ha experimentado 'Mañaneros 360' es digno de estudio. Y todo vino a raíz de su giro radical en contenidos dejando atrás el corazón y el entretenimiento y haciendo una firme apuesta por la política y la información con la incorporación de Javier Ruiz como copresentador y la llegada de Daniel Fernández ('El programa de AR') como nuevo director.

Más información La respuesta de Kantar Media a los que ponen en duda las audiencias de TVE y la teoría de compra del Gobierno

De hecho, este lunes el espacio matinal de TVE alcanzó su récord histórico con un impresionante 18,1% de cuota de pantalla y 648.000 telespectadores de media. Un dato que viene a confirmar el buen hacer de TVE cuando fichó a Javier Ruiz pues el formato ha pasado de hacer una media del 8,8% en abril a cerrar septiembre con un 14,5%.

El gran momento de audiencia que atraviesa TVE ha coincidido con el exponencial crecimiento del ataque por parte del PP, Vox y cierto sector mediático de la derecha. Algo sobre lo que se ha pronunciado Javier Ruiz en el diario El País en un análisis sobre el increíble ascenso de 'Mañaneros 360'.

Al preguntarle por esta subida espectacular, Javier Ruiz no duda en señalar que han tenido suerte de que la actualidad está acompañando poniendo como punto de partida que justo cuando se estrenó la nueva etapa con él como nuevo presentador junto a Adela González coincidió con la muerte del Papa. "Una de las cosas que nos favorece es tener el músculo que tiene TVE, que es capaz de tener reporteros en tantos sitios distintos de España", apostilla por su parte Adela González. "Yo no pido que se calme la actualidad, pero sí que los protagonistas de la actualidad se calmen", solicita Javier Ruiz sobre el crispado ambiente que hay en la sociedad.

Pero si hay algo en lo que Javier Ruiz no ha tenido reparos en manifestarse es en como son muchos los que cuestionan el buen momento que vive TVE en audiencia. "Entiendo que el ascenso en audiencias de los programas de actualidad de la cadena pública les han dolido a algunos en lo político y a otros en lo económico. Perder millones de espectadores en una privada supone perder millones de ingresos", sentencia sin aludir en concreto a nadie.

No obstante, se entiende que estas palabras van indirectamente por Telecinco y la bajada de audiencia que está experimentando también en las mañanas esta temporada con 'El programa de Ana Rosa' bajo mínimos. Y es que si 'Mañaneros 360' alcanzó su mejor dato este lunes, el espacio de Ana Rosa Quintana vivió su peor mañana de la temporada con un 10,2% de cuota y 302.000 espectadores.