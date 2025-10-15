Javier Ruiz alza la voz ante lo presenciado en TVE: "Esto va a quedar en los anales de la miseria política"

Javier Ruiz ha denunciado en 'Mañaneros 360' el deplorable momento que se ha producido este miércoles en las Cortes Valencianas cuando Manuel Pérez, diputado del PP valenciano y exalcalde de Benidorm, se ha mofado de un integrante de la flotilla, escaño de Compromís, con unas palabras realmente repulsivas.

"Hay dos estilos y está ganando el estilo canalla de la política", ha planteado inicialmente el presentador estrella de la mañana de La 1 de TVE. "Lo que hemos escuchado hoy en el Parlamento valenciano ha sido de las cosas más bochornosas que uno ha escuchado en muchos, muchos, muchos años", ha sentenciado el periodista sin ambages.

"Vuelven los integrantes de la flotilla, quienes han llevado ayuda humanitaria a Gaza, y escuchen cómo les recibe un diputado del Partido Popular. Ha ocurrido este miércoles. Cuando Susana Camarero (vicepresidenta de la Generalitat) va a comenzar su intervención, el diputado Manuel Pérez le grita a un diputado de Compromís 'qué gordito has salido de Auschwitz'", ha explicado Javier Ruiz sobre esa dantesca escena.

"Es tremendo. Parece pasar muy rápido, pero esto va a quedar en los anales de la miseria política", ha clamado acto seguido el presentador de 'Mañaneros 360', muy impresionado con esas cuotas de infamia a las que se ha llegado en los últimos tiempos.

"Hasta Susana Camarero, del PP, se ha quedado extrañada con todo esto", ha señalado Javier Ruiz, que ha vuelto a formular la pregunta del millón en un clima de insoportable crispación y belicismo dialéctico: "¿Ha ganado la política canalla?". La respuesta parece clara.