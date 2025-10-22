Iñaki López pone el foco en lo que muchos piensan del acoso de Bertrand Ndongo a Gabriel Rufián

El agitador ultra y pseudoperiodista Bertrand Ndongo ha vuelto a hacer gala de su mala educación al acosar en plena calle al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Una actitud que ha hecho estallar a Iñaki López y por la que hasta el también agitador Vito Quiles ha puesto el grito en el cielo.

Ndongo acechó al político catalán de muy malas maneras para preguntarle por su vida privada tras su vídeo bailando en una discoteca con la actriz Ester Expósito. Entre sus muchas barbaridades, preguntó a Rufián, al que se dirige a él como 'Rufi', 'picao' o 'pillín', si le parece feminista bailar en un after mientras su mujer y su bebé le esperan en casa.

En todo momento, el político demuestra una capacidad de aguante y un saber estar digno de admirar. El vídeo completo, colgado en el YouTube de Periodista Digital, dura ocho minutos, y ha provocado la indignación de los usuarios de las redes sociales.

Iñaki López y Vito Quiles cargan contra Bertrand Ndongo

Iñaki López ha sido incapaz de morderse la lengua y, a través de sus redes sociales ha tachado al hostigador de "fulero" y le acusa de hacer "el mamaracho". Además, le tilda de sectario, ya que jamás se le ha visto preguntarle a los políticos del Partido Popular o de Vox por sus polémicas.

"Nunca le verás preguntar por los muertos en las residencias de Madrid, las trolas de Mazón, el abandono de las mujeres en la sanidad andaluza o los millones evaporados en la fundación de Abascal", ha escrito el presentador de 'Más Vale Tarde' en su cuenta de X. "Este fulero es más de hacer el mamarracho con la vida personal ajena", sentencia.

Nunca le verás preguntar por los muertos en las residencias de Madrid, las trolas de Mazón, el abandono de las mujeres en la sanidad andaluza o los millones evaporados en la fundación de Abascal. Este fulero es más de hacer el mamarracho con la vida persona ajena. https://t.co/tHbs64Dbl6 — Iñaki López (@_InakiLopez_) October 22, 2025

Pero no solamente Iñaki López se ha mostrado muy duro con Bertrand Ndongo tras su actitud con Rufián, sino que el también agitador ultra y pseudoperiodista Vito Quiles ha cargado contra ultraderechista, tachando su comportamiento de "lamentable".

"Esto es lamentable. No puedes estar persiguiendo a un político 8 minutos por toda la ciudad y menos por temas personales que nada tienen que ver con su servicio público. Una cosa es un par de peguntas, cuando son de actualidad, pero esto no puedo apoyarlo nunca", ha escrito Vito Quiles en X, desmarcándose así de él. Un tuit que no ha tardado en tener respuesta de Ndongo. "El Charlie Kirk de AliExpress anda algo picado jeje", le ha contestado a través de la misma red social.

Esto es lamentable. No puedes estar persiguiendo a un político 8 minutos por toda la ciudad y menos por temas personales que nada tienen que ver con su servicio público. Una cosa es un par de preguntas, cuando son de actualidad, pero esto no puedo apoyarlo nunca. pic.twitter.com/H6yGDu8YRA — Vito Quiles (@vitoquiles) October 21, 2025